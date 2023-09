Vortrag „Gleichberechtigung = Frauensache?“ im Ostarrichi-Kulturhof

Diese Gleichung geht nicht auf. Wenn wir von Gleichstellung sprechen, denken wir meist automatisch an Frauenförderung und stempeln das Thema als Frauensache ab. Es ist jedoch nicht die alleinige Aufgabe von Frauen, für eine gleichberechtigtere Gesellschaft zu sorgen. Wir müssen Männer aktiver einbinden und stärker in die Verantwortung nehmen. Doch wie kann das gelingen? Inwiefern profitiert die Gleichstellungsbewegung von mehr männlicher Unterstützung? Und was haben Männer von mehr Gleichstellung? Nähere Informationen gibt es unter: www.museum-ostarrichi.at.