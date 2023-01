Neuer Kirchenplatz in Blindenmark geplant: „Ein Platz für alle“

Nach einem kurzen Rückblick standen vor allem zukünftige Projekte und Planungen im Vordergrund des traditionellen Neujahrsempfangs der Marktgemeinde im Foyer der Ybbsfeldhalle.

„Eine Herzensangelegenheit und ein Lieblingsprojekt von mir ist die geplante Partnerschaft mit der bayrischen Partnergemeinde Rottenburg ob der Laaber, die im feierlichen Rahmen am 7. Mai abgeschlossen werden soll. Diese Partnerschaft − sie ist bei den beiden Feuerwehren bereits seit 2019 gelebte Praxis − bietet auch die Gelegenheit, über den Tellerrand hinauszuschauen. Es muss keiner, aber jeder kann sich bei diesem Projekt einbringen“, erläuterte ÖVP-Bürgermeister Franz Wurzer.

Genehmigte Errichtung eines Generationenhauses

Als weitere Projekte im heurigen Jahr soll der Hochwasserschutz am Trieseneggerbach und ein Kindergartenzubau umgesetzt werden. Vom Land Niederösterreich bereits genehmigt ist die Errichtung eines Generationenhauses auf den ehemaligen Heindlgründen durch die NBG-Siedlungsgenossenschaft mit zwölf Wohnungen für Ältere und Junge. Der Spatenstich erfolgt im Herbst 2023, die Fertigstellung ist im Frühjahr 2025 geplant. Ein „öffentliches Dankeschön“ sprach Wurzer an die vom Land NÖ bereits mit dem „Radland-Preis“ ausgezeichneten Schulwegpolizisten unter der Einsatzleitung von ÖKB-Obmann Günter Raffetseder aus.

Ein Projekt, welches das Blindenmarkter Ortsbild verändern wird, ist der neue Kirchenplatz. Auf dem östlich an die Pfarrkirche angrenzenden Grundstück soll das im Eigentum der Pfarre stehende Gebäude, das aufgrund seiner Renovierungsbedürftigkeit kaum nutzbar ist, abgerissen werden. „Derzeit gibt es durch die geschlossene Verbauung auch keinen wirklichen Pfarrplatz, was besonders bei Begräbnissen und kirchlichen Feierlichkeiten ein großes Problem darstellt“, begründete Pater Stephan Waxenberger, der das Vorhaben in Vertretung von Pfarrer Franz Krenzel präsentierte, die Beweggründe. „Das wird ein Kirchenplatz für alle Blindenmarkterinnen und Blindenmarkter mit einer einladenden Gestaltung und gleichzeitig einer Aufwertung des Marktplatzes“, appellierte er an die Vereinsobleute, diesen Platz in Zukunft auch zu nutzen.

Während der vordere offene Bereich des 705 Quadratmeter großen Grundstücks von Bäumen umrahmt wird, sollen im hinteren Bereich neben einer barrierefreien WC-Anlage auch Räumlichkeiten zur Nutzung durch die Pfarre beziehungsweise für Veranstaltungen errichtet werden. Der Abriss ist Ende 2023 und die Fertigstellung Ende 2024 geplant. Die Kosten werden auf 800.000 bis eine Million Euro geschätzt.

