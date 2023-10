Marianne Stelzeneder präsentiert ein Buch über die Luegerkapelle

Mit einem Vorwort von Herbert Posch beginnt am Sonntag, 15. Oktober, um 11 Uhr im Jakobsaal in Neustadtl/Donau die Buchpräsentation „Die Luegerkapelle in Neustadtl an der Donau“. Es folgen die Begrüßung des Verlegers Helmut Wagner und die Vorstellung des Buches von Marianne Stelzeneder.

Marianne Stelzeneder wurde 1961 in Neustadtl/Donau geboren. Nach dem Studium der Informatik an der TU Wien von 1979 bis 1984 verbrachte sie ihr Berufsleben mit Datenverarbeitung in der Nutzfahrzeugindustrie. Das nachberufliche Studium Generale an der Universität Wien von 2019 bis 2022 führte sie in die Zeitgeschichte und zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Themenkomplex Denkmäler und Gedenken. Marianne Stelzeneder erforschte die Geschichte der Luegerkapelle in Neustadtl an der Donau und verfasste darüber ihr 147-seitiges Buch, das 2023 veröffentlicht wurde.

Die Luegerkapelle in Neustadtl an der Donau wurde 1938 als Denkmal für den Wiener Bürgermeister Karl Lueger erbaut. 1944 wurde sie dem heiligen Karl Borromäus geweiht und es entstand somit ein Sakraldenkmal für den 1910 verstorbenen Kommunalpolitiker der damaligen Reichshaupt- und Residenzstadt Wien im westlichen Niederösterreich, 28 Jahre nach dessen Tod und während der Zeit des Nationalsozialismus. Denkmäler bekunden stets ein mit ihnen verbundenes Gedenken, historische Fakten dazu werfen bei genauer Betrachtung Fragen auf, wie beispielsweise was es mit dem Wiener Bürgermeister Lueger im Mostviertel auf sich hat und warum zwischen dem Tod Luegers 1910 und dem Baubeginn der Kapelle im Jahr 1937 fast 30 Jahre verstrichen. Diese Fragen werden im Buch behandelt, sowie Darstellungen und Baupläne der Luegerkapelle veröffentlicht.