Ortsplatz-Neubau in finaler Phase

Werbung Sparkasse Anzeige Unser Land braucht Landwirt:innen, die an die Zukunft glauben...

Die Vergaben für die Außengestaltung sind beschlossen und der neue Ortsplatz vor dem Pfarrsaaal nähert sich der Fertigstellung. Im Mittelpunkt stehen derzeit die Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten. Errichtet wird auch eine 5 mal 9 Meter große Freibühne, die für Veranstaltungen wie etwa Feldmessen genützt werden kann. Auch mit Lichttechnik und Akkustik wird das Areal ausgestattet. Ebenfalls Teil der Pläne ist eine Regenwasser-Zisterne zur Bewässerung der Grünlandflächen.

Der neue Ortsplatz wird mit dem Kirchenplatz verbunden. „Er soll unser Treffpunkt und Kommunikationsplatz werden. Auch zum Beispiel für den Ad ventmarkt bietet er genug Platz“, erläutert Bürgermeister Franz Kriener. 300.000 Euro kostet die Außengestaltung die Gemeinde. Erfreulich ist der Zeitpunkt der Eröffnung des Ortsplatzes. Diese soll im Rahmen der achttägigen 875-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten (14. bis 21. August) der Gemeinde über die Bühne gehen. „Dieser neue Platz war ein lange gehegter Wunsch und eine Jahrhundertchance, die wir genützt haben. Für die Entwicklung der Ortschaft ist er ein Meilenstein“, ist Kriener überzeugt.

Für den Pfarrsaal beschloss die Gemeinde übrigens einen Nutzungsvertrag mit der Pfarre gemeinsam als gleichberechtigte Partner. „In dem Vertrag wird alles geregelt in Bezug auf Pflege, Versicherung, Instandhaltung und so weiter. Für die Planung von Veranstaltungen bietet sich ein Kalender an, wobei kirchliche Veranstaltungen jedenfalls stattfinden werden“, führt Kriener aus.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.