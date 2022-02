Skilift Riedbach: Betrieb unmöglich

Bereits 2020/21 war der Pistenbetrieb in Riedbach nicht möglich. Bis auf wenige Tage spielte schon damals die Witterung nicht mit, dann sorgten die Corona-Maßnahmen dafür, dass der Lift nicht gestartet werden konnte. Heuer sieht die Lage nicht besser aus. „Wir haben vor zwei Wochen die Piste präpariert, aber der Boden war leider zu warm. Wenn es gefroren hätte, dann hätte die Piste gepasst. Momentan schaut es sehr schlecht aus. Immerhin sind die Geräte wieder im Einsatz gewesen“, schildert Franz Redl, Obmann des Skiclubs Union Neustadtl. Kommt kein Kälteeinbruch, droht heuer ein weiterer Winter ohne Liftbetrieb in Riedbach. Auch für die Langlaufloipe, die in der Vorsaison gespurt wurde, ist es derzeit zu warm.

