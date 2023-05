Gottfried Pilz neuer Wirtschaftsbundobmann im Bezirk Amstetten

„Herzliche Gratulation an Gottfried Pilz zur Wahl als Obmann der Wirtschaftsbund-Bezirksgruppe Amstetten. Wir wünschen ihm viel Erfolg für die neue Aufgabe und die gemeinsame Arbeit für die Unternehmerinnen und Unternehmer im Bezirk Amstetten“, gratulierte WBNÖ-Landesobmann WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. „Zugleich bedanke ich mich an dieser Stelle bei seiner Vorgängerin für ihren langjährigen Einsatz für die regionale Wirtschaft.“

WBNÖ-Direktor Harald Servus betonte, dass „Gottfried Pilz seit über drei Jahrzehnten Mitglied beim NÖ Wirtschaftsbund ist und sich bereits langjährig als Wirtschaftsbund-Funktionär für die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region einsetzt.“ Seit 2010 engagiert sich Pilz auch in unterschiedlichen Funktionen in der NÖ Wirtschaftskammer für die Branche der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. Seit 2013 sei er in seiner Funktion als Fachgruppenobmann oberster Vertreter der Branche.

„Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. In der bevorstehenden Funktionsperiode als neuer Obmann der Bezirksgruppe Amstetten werde ich mich weiter mit voller Kraft für die regionalen Betriebe einsetzen. Wir wollen die breite Masse an Unternehmerinnen und Unternehmern im Bezirk vertreten und sichtbarer machen“, erklärte Pilz in seiner Antrittsrede. Er bat um die tatkräftige Mitarbeit des gesamten Teams, denn die aktuell großen Herausforderungen könnten nur gemeinsam gestemmt werden. „Ein besonderes Anliegen ist mir, das Wir-Gefühl im Bezirk zu stärken.“

Neu gekürt wurden auch die Obmann-Stellvertreter Christian Haberhauer, Sigrid Hartner und Johannes Scheiblauer. Des Weiteren wurde Andreas Geierlehner als Organisationsreferent bestätigt und Stephan Maurer zum neuen Finanzreferent der Wirtschaftsbund-Bezirksgruppe Amstetten gewählt.

