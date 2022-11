Neuwahl Michael Oberaigner ist neuer Obmann des Obstbauverbandes

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Nach der Neuwahl im Obstbauverband (von links): Karl Lettner jun., Obmann Michael Oberaigner, Geschäftsführer Andreas Ennser, Obmann-Stellvertreter Peter Haselberger, Schriftführerin Maria Hauer, Kassier Leopold Reikersdorfer jun. und der Vizepräsident der NÖLK, Lorenz Mayr. Foto: Obstbauverband

A m Mittwoch hielt der Obstbauverband Mostviertel im Mostheurigen Oberaigner/Binder in St. Peter in der Au seine Generalversammlung ab. Dabei wurde Michael Oberaigner einstimmig zum neuen Obmann gekürt. Er folgt in dieser Funktion Hans Hiebl aus Krottendorf nach.