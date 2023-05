Vorstand des Alpenvereins Amstetten ist erstmals fest in Frauenhand

Mit der zweiten Vorsitzenden Elisabeth Sonnleitner, Finanzreferentin Marianne Irxenmayer, Schriftführerin Gudrun Mayer und Jugendteamleiterin Johanna Köttritsch ist der Vorstand des Alpenvereins Amstetten erstmals in seiner Geschichte fest in Frauenhand. Petra Zöchling ist ausgebildete Sporttherapeutin und Alpinpädagogin. Als Bergsteigerin ist sie weltweit unterwegs und hat schon Berge im Himalaya und in den Anden bezwungen. Zöchling hat auch das Matterhorn ohne Bergführer überschritten und den Mont Blanc in Frankreich - den mit 4.808 Metern höchsten Berg der Alpen - sowie viele andere 4.000er in den Westalpen bestiegen. Was ihr noch fehlt ist die Watzmann-Ostwand. „Ich hoffe, dass ich sie heuer durchsteigen kann, und wenn möglich an einem Tag”, sagt sie. Aufgrund ihrer Erfahrung im Alpinismus ist Zöchling Mitglied im Österreichischen Alpenklub, einer elitären Gruppierung von Bergsteigern, dem auch Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner angehört.

Bei der 111. Mitgliederversammlung am 21. April wählte der Alpenverein einen neuen Vorstand. Foto: Alpenverein Amstetten

Zusammenarbeit mit Naturfreunden

Jugendleiterin Johanna Köttritsch rief voriges Jahr eine Familienwandergruppe ins Leben. „Die Familiengruppe wird sehr gut angenommen. Es sind auch Familien mit Babys und kleinen Kindern dabei”, sagt Zöchling. Besonders stolz ist die neue Vorsitzende auf die Jugendarbeit in ihrer Sektion, die mit 3.600 Mitgliedern die größte aller Alpenvereinssektionen in Niederösterreich ist und der auch die Ortsgruppen Haag, Neuhofen, Steinakirchen und Neumarkt-Wieselburg-Ybbs angehören. Gemeinsam mit den Naturfreunden betreibt der Alpenverein Amstetten in der NÖ Mittelschule Amstetten eine Kletterwand und einen Boulderraum. Die Außenanlagen in Haag und in Bodensdorf (Sportzentrum Wieselburg) gehören ebenfalls zur Sektion Amstetten.

Amstettner Hütte wird weiterbetrieben

Um Kinder für den Alpenverein zu begeistern, finden Aktivitäten wie die Outdoor-Schnuppertage statt. Auch Fortbildungen wie die Fortbildung Klettersteig, Lawinen, Sportklettern und Klettern am Fels werden beim Alpenverein Amstetten großgeschrieben. Der Vorstand steht geschlossen hinter der Weiterführung der Amstettner Hütte auf der Forsteralm. Seit der Kündigung des Pächters hat Ludwig Wimmer sehr viele Stunden und Energie in die Hütte investiert. Im Winter war die Amstettner Hütte von Familien und älteren Menschen gut besucht.

