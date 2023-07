Noch viele Projekte Amstetten bewirbt sich um ein fünftes Jahr Stadterneuerung

Ziehen ein positives Resümee der Stadterneuerung: Georg Trimmel (Stadtmarketing), Sarah Reikersdorfer (Stadtmarketing), Vizebürgermeister Markus Brandstetter (Stadtgemeinde Amstetten), Maria Huemer (NÖ. Regional GmbH), Sarah Kühr (NÖ. Regional GmbH), Mario Holzer (Stadtverwaltung) Foto: Stadtgemeinde

N ach fast vier Jahren NÖ Stadterneuerung bewirbt sich die Stadtgemeinde Amstetten nun um ein Verlängerungsjahr in der Landesaktion. Es wurden bereits viele Vorhaben in den vergangenen Jahren verwirklicht und dennoch sind einzelne Projekte fertigzustellen und Maßnahmen umzusetzen. Gleichzeitig gibt es noch so manche Ideen, die in diesem fünften Stadterneuerungsjahr in Begleitung der NÖ. Regional ausgearbeitet und realisiert werden sollen.

Im Jahr 2020 startete die Stadtgemeinde Amstetten den vierjährigen Bürgerbeteiligungsprozess, jedoch etwas eingebremst durch den Beginn der Corona-Pandemie. „Dennoch gelang es, gemeinsam mit der Bevölkerung das Stadterneuerungskonzept zu erarbeiten. Dieses dient mit den darin definierten Projekten seither als wesentlicher Leitfaden im Prozess. Wir blicken auf über 30 beim Land Niederösterreich vorgemerkte Projekte zurück“, berichtet Vizebürgermeister Markus Brandstetter. Zehn Projekte mit einer Gesamtkostenhöhe von knapp 700.000 Euro und gefördert aus Mitteln der NÖ Dorf- und Stadterneuerung seien schon umgesetzt worden - immer mit Einbindung der Bevölkerung. Als Beispiele nennt Brandstetter den Hochzeitsgarten im Edlapark, die Attraktivierung des Verkehrserziehungsparks, den Stadtwanderweg Gigerreith und den Veranstaltungsraum im A-Toll. „Auch den Online-Auftritt der Stadtgemeinde haben wir durch eine neue Website verbessert. Derzeit in Arbeit sind die Umgestaltung des Pfarrgartens, eine attraktive Haltestellengestaltung des Amstettner Citybusses sowie ein übersichtliches Parkleit- und Beschilderungskonzept“, sagt der Vizebürgermeister. Das zentrale Projekt im NÖ Stadterneuerungsprozess sei natürlich die Umgestaltung der Amstettner Innenstadt, insbesondere des Hauptplatzes, das ja im Gange ist. „Unser Ziel bei der Stadterneuerung war und ist es, gemeinsam mit den Amstettnerinnen und Amstettnern Projekte zu erarbeiten und umzusetzen, die nicht nur nachhaltig sind, sondern auch alle Generationen ansprechen. Bislang haben sich über 10.000 Personen beim Stadterneuerungsprozess beteiligt. Ein großes Dankeschön für dieses herausragende Engagement“, zieht Brandstetter zufrieden Resümee. Kürzlich wurde die Entscheidung getroffen, sich für die Verlängerung des Stadterneuerungsprozesses um ein Jahr zu bewerben. In der letzten Gemeinderatssitzung Anfang Juni wurde dieses Vorhaben per Gemeinderatsbeschluss bestätigt. Wissenswertes zum NÖ Stadterneuerungsprozess gibt es unter www.sam.amstetten.at. Alle aktuellen Informationen zur Neugestaltung der Amstettner Innenstadt sind unter www.amstetten.at/hauptplatz nachzulesen.