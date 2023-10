Kostenlose digitale Lernbegleitung der NÖ Lernwerkstatt

„Schülerinnen und Schülern wird eine leicht zugängliche individuelle 1:1 Lernbegleitung durch Tutorinnen und Tutoren ab 2. Oktober angeboten. Das Stundenkontingent kann auf verschiedene Fächer aufgeteilt werden. Bei entstandenen Lernrückständen oder Schwierigkeiten ist so eine treffsichere Unterstützung gegeben“, erklärt Bildungsstadträtin Doris Koch.

Die Anmeldeperiode für das Wintersemester 2023/24 startete am 25. September und endet am 15. Oktober bzw. sobald das Kontingent erschöpft ist. Nach erfolgter Onlineanmeldung erhält man per E-Mail einen Zugang zur Angebotsplattform, auf der man seine Auswahl an Fächern und Tutorinnen und Tutoren trifft.

„Dieses attraktive Angebot für Familien ist gerade zum Schulbeginn empfehlenswert, damit Kinder dem neuen Unterrichtsstoff gut folgen können. Oft braucht es nur ein paar Zusatzerklärungen, um Erfolge zu erzielen. Dies fördert die Motivation und wirkt sich positiv auf den Selbstwert der Kinder aus“, führt Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder aus.

Weitere Informationen und Anmeldung zur Digitalen Lernbegleitung unter www.noe-lernwerkstatt.digital sowie zum kostenlosen Familienpass unter www.familienpass.at.