Landesfeuerwehrkurat Pfarrer Stephan Holpfer hielt am Sonntag am Sportplatz in Winklarn den Wortgottesdienst und das Segensgebet: „Es freut mich, dass so viele junge Menschen der Feuerwehr zugetan sind. Die Feuerwehren vermitteln der Jugend ein tolles Gemeinschaftsgefühl, Zusammenhalt und bedeutungsvolle Werte werden vermittelt. Wichtig ist, unsere Herzen für Hilfesuchende zu öffnen und allen Leuten, die Hilfe brauchen, Hilfe zu geben.“ Die Fürbitten wurden von Leonie Rudelstorfer, Livia Fellner und Nina Rauch aus der Jugendfeuerwehr Winklarn vorgebracht. Aufgrund der heißen Temperaturen wurden die Predigt und die Siegerverkündung kurz gehalten. Im Anschluss des Gottesdienstes wurden den besten Bewerbsgruppen und Einzelbewerber der jeweiligen Wertungsklassen die Erinnerungsplaketten im Rahmen der Siegerverkündung verliehen.

Vollbild Mehr aus Amstetten Kino am Schloss Film, Musik und Kulinarik NÖ Feuerwehrjugend Siegerverkündung beim Feuerwehrjugendbewerb in Winklarn Spende übergeben Mittelschule Ardagger: Ein Lauf für den guten Zweck Mehr Top-Stories NÖ Feuerwehrjugend Siegerverkündung beim Feuerwehrjugendbewerb in Winklarn Aufregung Was hinter der Debatte über die „Normaldenkenden“ steckt Wechsel gescheitert Marbach: Erneut Wirbel um EVN-Vertrag FB 1 /76 Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Anzeige NÖ Feuerwehrjugend Siegerverkündung beim Feuerwehrjugendbewerb in Winklarn . 5.908 Mitglieder der niederösterreichischen Feuerwehrjugend nahmen in Winklarn am Landesfeuerwehrlager teil. Hinter ihnen liegen vier ereignisreiche Tage und erfolgreiche Bewerbe.

Starke Leistungen von Euratsfeld-Aigen und Kürnberg

Den 1. Platz in Bronze (Eigene) erreichte die Bewerbsgruppe Langenlois 1 mit 1.051,46 Punkten. Beste Bewerbsgruppe in der Wertungsklasse Silber (Eigene) wurde Zöbern-Königsberg-Schlag mit 1.048,99 Punkten. Mit 2.087,56 holte die Bewerbsgruppe Hollenthon den Gesamtsieg 2023.

Herausragende Leistungen aus Bezirkssicht boten die Feuerwehrjugend Euratsfeld-Aigen (Platz 7) und Kürnberg (Platz 8) im Bewerb Bronze – in dieser wichtigen Kategorie traten 241 Gruppen an. Zur Teilnahme am nächsten Bundesbewerb werden alle Punkte - auch jene aus den Vorjahren - zusammengezählt. Die zwei Jugendfeuerwehrgruppen dürfen somit beim Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb teilnehmen.

Insgesamt wurden 14 Tonnen Lebensmittel verarbeitet, davon 700 Kilo Fleisch, 450 Kilo Reis, 35.000 Stück Gebäck, 600 Kilo Brot, 1.400 Kilo Teigwaren, 5.000 Stück Würste, 1.000 Kilo Kaiserschmarrn, 5.000 Stück Topfengolatschen und 12.000 Stück Obst. Bei der Hitze brauchte es auch viel Flüssigkeit: 36.000 Liter Getränke wurden ausgeschenkt.