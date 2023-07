Ein Hubsteiger, ein Christophorus, viele Feuerwehrlöschfahrzeuge, das Bundesheer, der ÖAMTC, der NÖ Zivilschutzverband und viele weitere Aktionen konnten die Besucher am Tag 3 miterleben. Zusätzlich gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm für die Lagerteilnehmer und Lagerteilnehmerinnen.

Beim Junior-Fire-Cup traten dieses Jahr die 18 Bezirkssieger der Jugendfeuerwehrgruppen aus dem Vorjahr gegeneinander an. Vom Bezirk Amstetten durften Viehdorf, Behamberg/Wachtberg, Kürnberg und Euratsfeld-Aigen antreten, vom Bezirk Melk durfte die Jugendfeuerwehr Häusling antreten. Die Jugendfeuerwehr absolvierte einen Parcours mit anschließendem Staffellauf. Winklarns Bürgermeisterin Sabine Dorner-Leyerer bedankte sich abschließend bei den Jugendbetreuern der Feuerwehr Winklarn Julia Mayerhofer und Thomas Graf, bei den Jugendlichen, den Organisatoren und den Besuchern für ihr zahlreiches Erscheinen. „Das ist die größte Veranstaltung, die wir je in Winklarn hatten. Alles ist reibungslos verlaufen, es gab keinen Stau und genügend Parkplätze. Auch die Erlebnistour mit den vier Stationen war ein voller Erfolg.“ Beim Junior-Fire-Cup belegte Viehdorf den 16. Platz, Häusling-Mauer-Mannersdorf den 12., Behamberg-Wachtberg den 9., Kürnberg den 8. und Euratsfeld den 5. Platz. Als Sieger ging die Jugendfeuerwehr Zwentendorf-Phyra hervor.

Vollbild Mehr aus Amstetten NÖ Feuerwehrjugend Vorführungen und der Junior-Fire-Cup am Tag 3 Ab sofort Jugendtaxicard in Ortsvorstehungen der Stadt Amstetten erhältlich Kommunale Bildung Volksschule Biberbach zu Besuch beim Bürgermeister Mehr Top-Stories Tag 3 in Winklarn Jugendfeuerwehrlager: Wettkämpfe und buntes Rahmenprogramm Pkw-Kollision Motorradlenker starb bei Verkehrsunfall in Grafenbach Nach der Premiere Festspiele Reichenau: Düsternis in der „Kapuzinergruft“ FB 1 /74 Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Anzeige NÖ Feuerwehrjugend Vorführungen und der Junior-Fire-Cup am Tag 3 . Am Tag 3 des 49. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend gab es für die Besucher Vorführungen, jede Menge Action und den Junior-Fire-Cup der Jugendfeuerwehr.

Am Abend fand im Gemeindesaal Winklarn der Bürgermeisterempfang statt. Der Musikverein Winklarn eröffnete die Veranstaltung. Bürgermeisterin Dorner-Leyerer durfte viele Ehrengäste begrüßen, wie Nationalratsabgeordneten Andreas Hanger, die dritte Präsidentin des NÖ Landtages Eva Prischl, die Bürgermeisterin aus der Partnerstadt Winklarn in der Oberpfalz, Sonja Meier, Feuerwehrjugendbetreuer aus der Slowakei, aus Polen, Dresden, und viele weitere Ehrengäste. Geschenke in Form von Mostviertler Grüße gab es an die Lager- und Bewerbsleiter, sowie deren Stellvertreter, sowie den Hauptorganisatoren und Hauptorganisatorinnen in den jeweiligen Unterlagern und an Koloman-Riedler, der den Grund zur Verfügung gestellt hat. Zusätzlich wurden folgende Ehrungen durchgeführt: Das Bewerterverdienstabzeichen in Gold erhielt Waltraud Holzer, die Verdienstmedaille NÖ LFV erhielten BI Michael Kugler, LM Raphael Kugler, HBI Markus Dober, Verwalter Florian Hrubicek, BM Stefan Dober, das Verdienstzeichen NÖ LFV erhielten OLM Gregor Riedler, LM Andreas Rudelstorfer, FT Jürgen Elser, VM Patrick Rudelstorfer und BM David Hrubicek. Die Landeshymne, gespielt vom Musikverein Winklarn, leitete den Abschluss des Treffens ein.