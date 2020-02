"Um unseren guten Ruf zu schützen", so Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, sei "ein Schreiben unseres Anwaltes mit der Aufforderung zur Unterlassung" versendet worden.

"Fakt ist", so Ebner in einer schriftlichen Stellungnahme, "dass Jürgen Wahl (der Listenchef, Anm.) schwere Situationen verkraften musste und dass er mehrmals auf seiner mittlerweile gelöschten Facebook-Seite als auch gegenüber Medien in berauschtem Zustand aufgetreten ist". Umso schärfer verurteile die Volkspartei "die vorschnelle politische Instrumentalisierung Jürgen Wahls und seiner Anschuldigungen durch SPÖ-Vertreter".

