Nun greift die von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf initiierte NÖ Landarztgarantie zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung, wie Bürgermeister Christian Haberhauer berichtet: „Nach raschen und konstruktiven Gesprächen mit dem Land Niederösterreich, der Landesgesundheitsagentur und der Österreichischen Gesundheitskasse konnte eine Lösung gefunden werden. Allgemeinmediziner Dr. Daniel Bauer steht der Bevölkerung nunmehr jede Woche am Dienstag zwischen 08.00 und 13.00 Uhr und am Donnerstag zwischen 13.00 und 18.00 Uhr in einer grunderneuerten Ordination zur Verfügung.“

Seinen Dienst wird Dr. Bauer erstmals am Dienstag den 14. April 2020 antreten. Die Patientinnen und Patienten werden um telefonische Terminvereinbarung gebeten. Dies gilt aufgrund der aktuellen Corona Krise besonders, ebenso wie die allgemeinen Empfehlungen der Bundesregierung bzw. des Gesundheitsministeriums (z.B. Hotline 1450 wählen bei grippalen Symptomen wie Fieber, Husten, Atembeschwerden, etc.). "In der aktuellen Krisenzeit muss auch der Ordinationsbetrieb entsprechend angepasst werden. Es geht vor allem darum, das Infektionsrisiko mit dem Corona Virus zu minimieren", so Dr. Bauer umsichtig.

Auch Ortsvorsteher Manuel Scherscher freut sich über den neuen Arzt im Ort: „Ich durfte Dr. Daniel Bauer bereits als jungen und voll motivierten Mediziner kennenlernen. Er ist zweifellos ein persönlicher und fachlicher Gewinn für unsere Gemeinde. Besonders freut mich auch sein Engagement für unser neues Gesundheitszentrum, was mich auf eine lange gemeinsame Zukunft hoffen lässt“.

Fakten zur Ordination: