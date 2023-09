Benefizkonzert der Polizeimusik in Hausmening

Das Konzert wird aufgrund der Finanzierung der Kircheninnensanierung organisiert. Das Projekt mit circa 130.000 Euro Gesamtkosten wurde bereits für 2020 vorgesehen, musste aber Pandemie-bedingt verschoben werden. „Für das Projekt konnte ein absolutes Highlight, die Polizeimusik Niederösterreich, gewonnen werden. Der Reingewinn kommt der Kircheninnensanierung zugute“, betont Sicherheitspartnerin von Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth, Martina Wadl. Die Mitglieder der Polizeimusik NÖ sind ausgebildete Polizisten und werden einmal pro Woche zur Probe nach St. Pölten einberufen. Während der probefreien Zeiten verrichten die Musiker und Musikerinnen ihren exekutiven Außendienst auf den verschiedenen Dienststellen im gesamten Bundesland.

Seitens der Pfarre Ulmerfeld wurden bereits viele Veranstaltungen, wie beispielsweise das Konzert der Wiener Sängerknaben, Flohmärkte und Pfarrfeste, veranstaltet, damit die Pfarre die Eigenmittel zur Kircheninnensanierung aufbringen kann. Seit der letzten Innenrenovierung sind 30 Jahre vergangen. „Wichtig ist, dass Kirchen für die nächsten Generationen erhalten bleiben. Es wäre schön, wenn die Renovierung bis zur Landesausstellung 2026 abgeschlossen ist“, erwähnt der Pfarrer des Pfarrverbands Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth-Winklarn, Wieslaw Kudlacik. Ein großer Teil der Kosten betrifft auch die Sanierung der großen Orgel in der Kirche. Dafür müssen nochmals in etwa 30.000 Euro aufgebracht werden. Eintrittskarten für das Benefizkonzert der NÖ Polizeimusik gibt es in der Pfarrkanzlei Ulmerfeld unter der Telefonnummer 0676/5009601 und in der Pfarrkanzlei Winklarn sowie beim ADEG Bruckner in Hausmening. Der Kartenpreis beträgt 25 Euro. Geboten wird ein vielfältiges musikalisches Programm mit einer Dauer von 1 Stunde und 15 Minuten. Einlass ist ab 18.30 Uhr mit freier Platzwahl.