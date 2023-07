Casting in Amstetten: „Einmal im Leben Mostkönigin sein!“

Niederösterreich sucht die neue Mostkönigin und ihre Stellvertreterin. Voraussetzungen dafür sind ein umfangreiches Wissen über die Kultur von Äpfeln, Birnen und Most und Zeit und Mobilität, um an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen. Die neue Königin und ihre Stellvertreterin sollten außerdem unverheiratet und zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Die Auserwählten bekommen während ihrer 2-jährigen Amtszeit Erfahrungen und Begegnungen mit prominenten und interessanten Menschen aus Sport, Kultur und Politik und werden vom Partner Trachtenmoden Preßl mit einem Original Mostviertler Dirndl neu eingekleidet. Die Funktion als Mostkönigin ist ehrenamtlicher Natur, es wird jedoch pauschales Spritgeld als Aufwandsentschädigung ausgehändigt.

Interview mit Niederösterreichs amtierender Mostkönigin Sigrid Huber

Die 22-jährige Sigrid Huber und ihre Stellvertreterin Theresa durften das Amt aufgrund des Pandemie-bedingten Ausnahmezustands seit Dezember 2020 anstelle von zwei Jahren drei Jahre lang ausüben. Die amtierende Mostkönigin Sigrid Huber gab der NÖN ein Interview.

NÖN: Wie können sich die Bewerberinnen am besten vorbereiten?

Sigrid Huber: Sobald man sich bei Andreas Ennser, Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer Amstetten, beworben hat, bekommt man Unterlagen mit Informationen über das Mostviertel, die Mostherstellung sowie über die Mostbarone und deren Aufgaben. Dieses Skript ist die Basis für den kurzen schriftlichen Test, der beim Casting absolviert werden soll.

Wie läuft die Auswahl ab und welche Voraussetzungen und Eigenschaften benötigt die neue Mostkönigin?

Sigrid: Die Auswahl erfolgt im Zuge eines Castings, das aus einem kurzen schriftlichen Test und einem mündlichen Interview vor einer Fachjury, die aus den Mostbaronen, aus ehemaligen Mostköniginnen und vielen weiteren fachkundigen Jurymitgliedern besteht. Die erreichte Punktezahl beim schriftlichen Test sowie der Gesamteindruck beim mündlichen Gespräch entscheiden dann, welche zwei Königinnen von der Fachjury für die nächsten beiden Jahre als NÖ-Mostköniginnen gewählt werden. Vor diesen Aufgaben sollte man sich jedoch keinesfalls fürchten, da es dabei hauptsächlich darum geht, zu beweisen, dass man sich für das Produkt Most interessiert. Wichtig für die Ausübung dieses Amtes ist es, dass man Freude beim Reden hat und aufgeschlossen ist. Außerdem sollte man gerne Most trinken bzw. Interesse an diesem Produkt haben, da es die Hauptaufgabe der Mostkönigin ist, das Kulturgut Most zu präsentieren.

Was waren deine schönsten Ereignisse als Mostkönigin und auf welche Ereignisse und Events kann sich die neue Mostkönigin freuen?

Sigrid: Jede Veranstaltung, zu der ich als NÖ-Mostkönigin eingeladen wurde, war einzigartig und besonders. Vor allem aber bleiben mir Events, wie die Mosttaufe, der Tag des Apfels mit dem Besuch der NÖ Landeshauptfrau oder der Tag des Mostes, an dem sich im Mostviertel alles rund um die Birnbaumblüte und den Most dreht, in Erinnerung. Ein beeindruckendes Erlebnis waren für mich aber auch die Mostwallfahrten mit unseren Mostbaronen sowie das Fest „Most&Kultur“ der Landjugend Niederösterreich, bei dem immer die 16 besten Moste aus dem Mostviertel prämiert werden. Die zukünftige NÖ-Mostkönigin kann sich auf das Ergebnis der Wahl und die anschließende Krönungsfeier im November freuen. Es ist einfach eine besondere Ehre, mit Schärpe und Krone unterwegs zu sein. Ich hoffe auch, dass die Mostköniginnen viele neue Bekanntschaften schließen und viel im Mostviertel und mit dem Produkt Most erleben dürfen.

Was wünscht du der neuen Mostkönigin und was sind deine Pläne für die Zukunft?

Sigrid: Der neuen Mostkönigin sowie ihrer Stellvertreterin wünsche ich genauso schöne Erlebnisse, die ich sammeln durfte. Außerdem wünsche ich den beiden viel Spaß beim Knüpfen neuer Freundschaften und viel Freude bei der Zusammenarbeit mit den Mostbaronen, mit denen ich während meiner Amtszeit viele lustige und gemütliche Stunden verbringen durfte. Nach Abgabe meines Amtes möchte ich mich besser auf meinen Beruf als Volksschullehrerin konzentrieren und die Zeit mit meiner Familie genießen. Auf meine Zeit als NÖ-Mostkönigin sowie auf alle Bekanntschaften und Erlebnisse, die darin entstanden sind, möchte ich noch lange zurückblicken.

Bekanntgabe bei der Krönungsfeier

Die Bekanntgabe der neuen Mostkönigin und ihrer Stellvertreterin wird bei der Krönungsfeier Anfang November von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf vorgenommen. Ebenfalls wird bei der Krönungsfeier der Jungmost des Jahrgangs 2023 vorgestellt.

Zur Teilnahme an der Wahl im Oktober ist eine Anmeldung bis spätestens Montag, 21. August, beim Obstbauverband erforderlich. Nach erfolgter Anmeldung erhalten alle Teilnehmerinnen genauere sowie fachliche Informationen zugesandt. Es besteht auch die Möglichkeit eines kurzen Informationsgesprächs in Amstetten vor dem geplanten Casting-Termin. Ansprechpartner dafür ist Andreas Ennser, Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer Amstetten, unter 05/025922303 bzw. 0664/6025922303, oder per Mail unter andreas.ennser@amstetten.lk-noe.at. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.mostheurige.com unter dem Link „Mostkönigin“.