Coronafall in Ardagger: Infizierte schildert Lage .

Auch eine am Coronavirus erkrankte Frau (in der Folge als F bezeichnet) aus Ardagger ist über Vermittlung von Bürgermeister Hannes Pressl der Einladung der NÖN zu einem Interview (natürlich per E-Mail) gefolgt. Es zeichnet ein realistisches Bild der Situation der Betroffenen.