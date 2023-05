Magazin über Wolfsbach

Das in KW 21 erschienene Sonderprodukt der NÖN hält auf 16 Seiten in überaus gefälliger Art nicht nur fest, zu welchen Veranstaltungen anlässlich des 1200-jährigen Bestehens in Wolfsbach heuer noch bis zum Jahresende eingeladen wird, sondern gibt auch Einblick in die gesellschaftspolitische Situation dieser Wohlfühlgemeinde im Herzen des Mostviertels. Im Interview lobt Bürgermeister Josef Unterberger das großartige Engagement in Gemeinde und Vereinen und hebt auch den guten Zusammenhalt hervor. Nach einer Kurzinfo zur Ortsgeschichte mit Verweis auf das neu erschienene Buch „Aus der Geschichte von Wolfsbach (Autor P. Jacobus Tisch, Buch erhältlich am Gemeindeamt) wird dem Männergesangsverein zum 100-jährigen Bestehen gratuliert – am 4. Juni findet daher ein großes Kranzlsingen mit 20 Chören statt. Auch die Goldhaubengruppe mit den Jubiläumsdirndln und die Dorfkapelle (neuerdings mit Friedensgarten) feiern 20-jähriges Bestehen und sind daher näher beschrieben. Beliebter Veranstaltungsort für diverse Festivitäten ist der Marktplatz vor dem Gemeindezentrum, wo auch das eigentliche Jubiläumsfest am 24. und 25. Juni gefeiert wird. Auch die gesunde Umwelt wird thematisiert; wird doch für den Ort Energieautarkie angestrebt. 1200 Minuten Kultur, 1200 Minuten Gesundheit und 1200 Minuten Sport – das sind hehre Ziele, die sich die Verantwortungsträger von Wolfsbach im Jubiläumsjahr 2023 gesetzt haben!

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.