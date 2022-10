NÖN sucht das größte Talent 2022

Von klassischen Klaviereinlagen, Fingerfertigkeiten an der Gitarre, Stimmgewalten, ästhetischem Tanz an der Stange bis hin zu Eigenkompositionen an der Ukulele - am Donnerstagabend fehlte es der stimmungsvollen Unterhaltung an nichts. Moderator Andy Marek führte durch den Abend und begeisterte das Publikum mit humorvollen Einlagen.

Elf weibliche Teilnehmerinnen und ein männlicher Kandidat versuchten, die Jury und das Publikum mit ihren besonderen Talenten zu überzeugen. Der einzige Mann in der Kandidatenrunde, Lukas Nenning aus St. Georgen/Ybbsfelde, brachte das Publikum mit einer an der Ukulele begleiteten Eigenkomposition von Hey Ya! von Outkast zum Mittanzen.

Unter den weiteren Teilnehmern zählten: Denise Großauer aus Ertl, gab einen Song von Elton John zum Besten, Danilyuk Luidmyla aus Amstetten begeisterte das Publikum am Klavier, Elisabeth Karl aus St. Anton an der Jeßnitz sang Diamonds are a girl best friend von Marilyn Monroe, Angela Jagetsberger aus Scheibbs gab ihr Bestes bei einem Song von Journey und Astrid Ziegelwagner aus St. Pölten sang Warrior von Avril Lavigne.

Die Jury bestand aus Dominic Mayerhofer und Konstantin Wenzl, zwei Mitgliedern der Amstettner Rockband Hörst, Trainerin und Unternehmensberaterin aus Wolfpassing Manuela Benesch, Michael Gallistl, renommierter Musiker und selbst Teilnehmer von NÖN sucht das größte Talent, Veranstaltungsmanagerin Sabine Stanzer und Sabine Marek, mit jahrelanger Erfahrung im Musikbusiness und Unterstützerin von Andy bei bereits über 160 Shows.

„Es war ein extrem knappes Ergebnis.“

„Ich bin extrem neugierig auf die Kandidaten und bin gespannt, wie groß ihr Talent ist. Ich weiß, wie es ist, auf der Bühne zu stehen und bin fast so aufgeregt, wie die Teilnehmer selbst“, freut sich Michael Gallistl auf die bevorstehende Show. Vor wenigen Wochen stand der Musiker selbst noch bei „The Voice“ auf der Bühne, sein erstes eigenes Konzert gab Michael Gallistl vorige Woche in Gaming. Zurzeit arbeitet er an weiteren Singles und an der Planung der nächsten Konzerte. Die Jurymitglieder taten sich wahnsinnig schwer bei der Entscheidung und im Endeffekt entschied auch das Publikum. Denn das Ergebnis, wer bei der nächsten Runde dabei sein darf, bestand zu 60 Prozent aus der Juryentscheidung und zu 40 Prozent aus Publikumsanrufen. „Es war ein extrem knappes Ergebnis. 3.410 Anrufe kamen von Familienmitgliedern und Fans herein. Wir hatten sehr gute Talente und viele hätten es verdient, weiter zu kommen“, erwähnt Andy Marek.

Zu den glücklichen Gewinnern zählen: Poledancerin Birgit Edermayer aus Amstetten überzeugte mit einem stilvollen Tanz, Paulina Steinlesberger aus Neuhofen/Ybbs mit einer Eigenkomposition „Love u“, Lisa Wutzel aus Wolfsbach beeindruckte mit dem Song Hallelujah, Laura Kiefer aus Melk sang Mercy, Hannah Baumgartner begleitete sich am Keyboard bei einem Lied von Leona Lewis und Julia Nikodim aus St. Pölten zeigte ihre Fingerfertigkeiten an einer Gitarre und überzeugte mit der an einen verstorbenen Freund gewidmeten Eigenkomposition „Pi“.

