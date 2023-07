Für Kinder zwischen 1 und 1,5 Jahren zahlt Gemeinde Tagesmutter

„Wir wollen natürlich den Eltern und Kindern die bestmögliche Betreuungsform anbieten. Ab dem Alter von eineinhalb Jahren bis zum Wechsel in den Kindergarten können die Kinder unsere Tagesbetreuungseinrichtung besuchen“, sagt Bürgermeister Johann Spreitzer. Voraussetzung ist die Bekanntgabe des Bedarfs bis zur Einschreibefrist im Kindergarten. Freie Plätze können nach Vereinbarung mit dem Bürgermeister auch während des laufenden Kindergartenjahres vergeben werden. Bei zeitgleicher Anmeldung wird nach dem Alter der Kinder gereiht.

„Sollte ab Herbst schon der Bedarf für eine Betreuung von Kindern ab einem Jahr gegeben sein, werden wir diese an unsere ausgezeichneten Tagesmütter in Seitenstetten verweisen“, sagt Spreitzer. Um das Versprechen der kostenlosen Vormittagsbetreuung einzulösen, wird die Gemeinde die Kosten für Kinder im Alter von ein bis eineinhalb Jahren übernehmen. „Mit dieser Vorgehensweise möchten wir mehr frei Plätze in der Tagesbetreuungseinrichtung, außerdem wollen wir auch unsere Tagesmütter weiterhin unterstützten“, sagt der Bürgermeister. Sollte es vermehrte Anfragen für den Besuch in der TBE bereits ab einem Jahr geben und die Tagesmütter ausgelastet sein, könne man die Richtlinien jederzeit abändern.

Eine Nachmittagsbetreuung von 13 bis 17 Uhr wird für Kinder bis zum gesetzlichen Kindergartenalter in Seitenstetten auch angeboten, allerdings nicht kostenlos. Die Kosten belaufen sich pro Monat von 100 Euro für zwei Tage bis 180 Euro für fünf Tage.