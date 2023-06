Nur ein Standort 5er-Session heuer im Schlosshof Ulmerfeld

STEELrocks machen bei der heurigen 5er-Session den Anfang und werden am 21. Juni den Schlosshof in Ulmerfeld rocken. Foto: Steelrocks.jpg

D ie 5er-Session geht in die vierte Runde und bietet wie in den letzten Jahren fünf Konzerte mit unterschiedlichen Musikformationen, die für beste Stimmung sorgen werden. Eine Neuerung ist die Ausdehnung der Veranstaltung über den gesamten Sommer, von Juni bis September – und der Schlosshof Ulmerfeld als alleiniger Standort. „Bei Schönwetter ist es die tollste Location in Amstetten, bei Schlechtwetter können wir in die nahe Wirkstatt in Hausmening ausweichen“, sagt Kulturstadtrat Stefan Jandl.

Den Auftakt macht am 21.6. die Rockband STEELrocks, die mit ihrer Bühnenshow und ohrenbetäubenden Gitarrensounds den Hof rocken wird. Am 10.8. begeistern die Band AkustixxX und Austropop-Urgestein Ulli Bäer mit Handmade Classic Rock und Austropop. Ulli Bäer, die österreichische Gitarrenlegende, bekannt als Kapellmeister bei Austria 3 und Wir 4, wird gemeinsam mit dem rockigen Trio für abwechslungsreiche und mitreißende Unterhaltung sorgen. Am 15.8. wird die bayrische Gstanzlsängerin Renate Maier für Lachmuskelstrapazen sorgen, begleitet von der Viehdorfer Tanzlmusi. Seit über 30 Jahren begeistert sie im gesamten deutschsprachigen Raum ihre Fans und gilt als wahre Stimmungskanone. Das vierte Konzert am 2.9. wird vom Ray Aichinger Boogaloo Quintet bestritten, das mit vollblütigem Jazz, Pop, Film- und Volksmusik seine Kompositionen auf besondere Weise präsentiert. Den Abschluss der 5er-Session gestalten am 8.9. die Schauspielerin und Sängerin Ursula Strauss und der Wiener Liedermacher Ernst Molden. Die beiden arbeiten seit sieben Jahren zusammen und haben zweimal gemeinsam die Wiener Festwochen auf dem Rathausplatz miteröffnet und quer durch Österreich zahlreiche Konzerte gespielt. Nach dem Album „Wüdnis“ und der dazugehörigen Tour folgt nun „Oame söö“ (= „Arme Seele“). Die neuen Songs, reduziert auf zwei Stimmen und eine akustische Gitarre, erzählen von Sagen und Mythen, vom Rosengarten des König Laurin, vom gefährlichen Basilisken in Wien und von Wassermännern, die in jedem Löschteich lauern können. Beginn jeweils 19.30 Uhr.

Karten und Infos: Kultur- und Tourismusbüro Amstetten, 05/08878-300 oder www.avb.am.