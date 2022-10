Nur vier Monate Bauzeit Eisenreichdornach: Neue Brücke über Lewingbach eröffnet

Bei der Eröffnung der neuen Brücke: Klaus Sandhofer (Brückenmeisterei Aschbach), Leopold Röcklinger (Leiterstellvertreter der NÖ Straßenbauabteilung Amstetten), Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer, Ortsvorsteher Andreas Gruber, Reinhard Käfer (Leiter der Brückenmeisterei Aschbach), Martin Grünling (Brückenmeisterei Aschbach). Foto: Foto: NÖ STD Mühlbachler

D ie Brücke über den Lewingbach an der Landesstraße L6059 in Eisenreichdornach (Stadt Amstetten) war schon so desolat, dass sie abgebrochen werden musste. Die Brückenmeisterei Aschbach hat sie in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region innerhalb von nur vier Monaten erneuert.