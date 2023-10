Auch heuer gibt es nur wenig Birnen: Mostbauern berichten

„Das ist das dritte Jahr, in dem wir wenig Birnen haben und das ist natürlich schon bitter. Dabei wäre das Wetter gerade im September für die Früchte optimal gewesen, denn auch wenn es viel Sonne gab, waren die Nächte eher kühl und in der Früh gab es fast immer Tau. Das ist für die Aromausprägung super“, sagt der Primus der Mostbarone Toni Distelberger. Doch das hilft alles nichts, wenn zu wenig Früchte an den Bäumen hängen und gerade nach der Blüte war das Wetter kalt und regnerisch. „Und das mögen die Bäume gar nicht, da fällt viel ab.“

Jeder Mostbauer versuche nun eben an Obst zu bekommen was möglich sei. „Es ist schon ärgerlich. Ich habe vermutlich die meisten Birnbäume in Österreich – weil ich auch jene von Josef Zeiner gepachtet habe – und trotzdem habe ich zu wenig Obst.“

Nicht anders ergeht es dem Obmann des Obstbauverbands im Bezirk, Mostbaron Michael Oberaigner. „Wir haben bei uns im Betrieb zwar etwa 50 Prozent der Ernte eines normalen Jahres, aber rund herum schaut es noch viel magerer aus. In Ertl, St. Michael, Kürnberg und auch Weistrach sind kaum Birnen zu bekommen.“ Zum Teil sei die Ernte sogar schlechter als im Vorjahr und die war schon gering. Most werde es dennoch genug geben, weil die Ernte an Mostäpfeln ausreichend sei. „Aber sortenreine Birnenmoste werden eher rar sein.“

Für Oberaigners Stellvertreter, Hans Hiebl, Mostbaron aus Krottendorf (Stadt Haag), ist die schlechte Ernte eine „Kombination aus mehreren Faktoren. Es wird heißer. Und auch wenn es nicht unbedingt zu wenig regnet, so werden doch die Phasen von Trockenheit und Niederschlag länger und das tut den Bäumen nicht gut.“ Zudem gebe es im Bezirk auch schon viele alte Mostbäume. Da sei es sehr wichtig, einen Gesundheitsschnitt zu machen und Altholz zu entfernen. Hiebl fragt sich aber auch, ob die Bäume die richtigen Nährstoffe bekommen, oder ob ihnen etwas fehlt. „Da werden wir heuer auch etwas ausprobieren“, kündigt er an.

Mostbaron Bernhard Datzberger aus Pittersberg befürchtet überhaupt, dass es üppige Birnenernten wie in früheren Jahren künftig nicht mehr geben wird. „Ich habe in weiser Voraussicht vor acht Jahren Bäume gesetzt und werde sicher noch welche pflanzen – die sind alle schon für die nächste Generation.“

Das Problem an den dürftigen Erträgen in den letzten Jahren sei auch, dass Bauern das Obst gar nicht mehr klauben würden. „Die sagen, dass ihnen wegen der paar Birnen der Aufwand zu groß ist“, sagt Datzberger. Hinzu käme, dass viele Landwirte die Raine, wo die Bäume stehen, als Biodiversitätsflächen melden, die die EU fordert. Diese dürfen maximal zwei Mal im Jahr gepflegt werden. „Und das ist natürlich auch schlecht, weil das Gras rundherum den ohnehin durch die Trockenphasen geschwächten Bäumen nochmals Kraft entzieht“, klagt der Mostbaron.

Ein Grund für die schlechte Ernte heuer ist für Datzberger auch der Sturm am 20. August, da seien viele Früchte heruntergefallen. Heuer die benötigten Mengen an Obst zusammenzubekommen, sei kaum möglich. „Wir sind über jede 100 Kilo froh, die wir bekommen, fahren hin und klauben sie auch selbst“, sagt Datzberger.