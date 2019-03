Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20. Februar eine Bausperre für den Ortskern von Oed beschlossen. Grund dafür ist das Vorhaben, das Zentrum neu zu gestalten und auch einen erlebbaren öffentlichen Raum zu schaffen. „Wir müssen in Oed den Kanal erneuern. Er ist hydraulisch zu klein und da wir ein Mischkanalsystem haben, besteht die Gefahr, dass es Regenwasser nicht mehr fassen kann und dieses dann in tiefer liegende Häuser zurückschlägt“, berichtet Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer.

Heuer wird geplant, nächstes Jahr soll die Sanierung des Kanals gestartet werden. Da werden wir dann in der Straße auch gleich Leerverrohrungen für Lichtwellenleiter mitverlegen und eine Wasserleitung vom Gemeindebrunnen zum Sportplatz. Geplant ist zudem, die Nebenanlagen zu erneuern. Dafür will Hinterholzer auch einen Bürgerbeteiligungsprozess starten.

Da im Ort ein Haus verkauft wird, sieht die Bürgermeisterin zudem eine Chance, einen Platz für öffentliche Veranstaltungen zu schaffen. Dazu müsste nach Abriss des Gebäudes ein etwaiger Neubau von der Straße nach hinten rücken. Mit der Bausperre verschafft sich die Gemeinde die Möglichkeit, eben das durchzusetzen.