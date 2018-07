In Oed-Öhling ist in den nächsten Jahren ein wahrer Bauboom zu erwarten. Noch heuer wird die Genossenschaft NBG damit beginnen auf den Krautäckern in Oed fünf Doppelhäuser zu errichten.

Ein großes Bauprojekt steht aber auch in Öhling im Nahbereich des Kindergartens an. Dort hat ein Grundbesitzer ein großes Areal an die Genossenschaft Gedesag verkauft, die darauf acht Doppelhäuser und fünf Einzelhäuser errichten wird. Jedes Gebäude wird mit einer eigenen Terrasse und einem Garten ausgestattet sein.

Die Flächen sind bereits voll aufgeschlossen. Interessenten können sich jetzt schon bei der Gemeinde melden. „Mir gefällt das Projekt, das die Genossenschaft vorgelegt hat, persönlich gut. Es wird damit auch eine große Baulücke im Ort geschlossen“, sagt Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. Den Anrainern wurde das Vorhaben auch schon präsentiert. In den nächsten Monaten soll nun das Bauverfahren abgewickelt werden. Im kommenden Jahr will die Gedesag bereits mit der Errichtung der Häuser beginnen. Ebenfalls im Jahr 2019 wird die Gemeinde die Aufschließung des zweiten Abschnittes der Baugründe am Obstgarten in Angriff nehmen. „Die Parzellen im östlichen Teil sind bereits alle vergeben und auch für die neuen Grundstücke haben wir schon etliche Vormerkungen“, sagt Hinterholzer.

„Das hat das Land ganz klar so festgelegt und deshalb wird es auch einen Bauzwang innerhalb von drei Jahren geben." Michaela Hinterholzer

Das Land als Eigentümer der Flächen drängt die Gemeinde daher darauf, ein Umwidmungsverfahren einzuleiten. Die Bürgermeisterin kündigt an, dass das im Frühjahr 2019 geschehen wird. „Dann werden wir die Flächen auch zügig aufschließen. Da wir aufgrund der Hanglage Staukanäle einbauen müssen, wird das natürlich aber eine aufwändige und sicher auch kostenspielige Angelegenheit“, sagt Hinterholzer.

Sie stellt von vornherein klar, dass die Bauparzellen, die am Obstgarten entstehen werden, für Jungfamilien gedacht sind. „Das hat das Land ganz klar so festgelegt und deshalb wird es auch einen Bauzwang innerhalb von drei Jahren geben. Wir wollen nicht, dass private Bauträger Grundstücke erwerben und wir wollen auch keine Spekulation mit den Parzellen zulassen“, sagt Hinterholzer.

Innerhalb weniger Jahre entsteht am Obstgarten praktisch eine völlig neue Siedlung in Öhling. Immerhin umfasst das Gesamtareal mehr als 40 Bauparzellen. Im zweiten Abschnitt wird ein kleiner Bereich auch an eine Genossenschaft vergeben, die dort einige Reihenhäuser errichten möchte.