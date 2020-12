Oed-Öhling: Dringender Appell, testen zu gehen .

Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer bittet die Bevölkerung von Oed und Öhling eindringlich, sich an den Massentests am Wochenende zu beteiligen. "In unserer Marktgemeinde sind in den letzten Tagen die Infektionsfälle - im Gegensatz zum allgemeinen Trend - angestiegen. Es ist daher davon auszugehen, dass es aktive Infektionsketten in der Gemeinde gibt, die wir durchbrechen müssen", sagt die Ortschefin. In haben sich Oed derzeit etwa 25 Prozent der Bürger angemeldet, in Öhling deutlich weniger.