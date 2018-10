Meiller GmbH: Spatenstich für neue Österreich-Zentrale .

Rund 22 Millionen Euro investiert der global agierende Kipper-Spezialist Meiller GmbH in den Aufbau eines neuen Firmenstandortes unmittelbar an der A1 in der Gemeinde Oed-Öhling. Die bisherigen Werke in Waidhofen an der Ybbs und in Asten (OÖ) werden dort zusammengeführt.