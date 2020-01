Am 13. Jänner nimmt das Meiller-Werk in Oed den Betrieb auf. Dort entstand infolge der Pläne der Zusammenlegung der Standorte Waidhofen und Asten direkt an der Anschlussstelle der Westautobahn das neue Meiller-Werk. Der Bau befindet sich auf knapp sechs Hektar Grund, und wurde mit einem Budget von 22,5 Millionen Euro errichtet.

Bei dem Neubau wurde besonderes Augenmerk auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit gelegt: „Unsere Energie gewinnen wir aus Hackschnitzel, die Lackieranlage trocknet mit Infrarotstrahlung, die Lüftungsanlage ist mit Wärmerückgewinnung ausgestattet und Photovoltaik ist vorbereitet“, weiß Herbert Haselsberger, Geschäftsführer von Meiller-Österreich, über die Energieeffizienz des Neubaus. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Planung war außerdem die Erweiterbarkeit für die Zukunft. Zur aktuellen Belegschaft von etwa 120 Mitarbeitern kann problemlos auf bis zu 190 aufgestockt werden.