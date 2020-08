Einen „historischen Beschluss“ – wie es Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer nannte – fällte der Gemeinderat in seiner Sitzung am vergangenen Montag: die Umsetzung der neuen Straßenbezeichnungen und Hausnummerierung. „In der Vergangenheit ist die Hausnummerierung immer in der Reihenfolge erfolgt, in der das Ansuchen eingelangt ist. Daher war die Nummerierung ungeordnet. Gerade in Zeiten mit immer mehr Navigationsgeräten ist es wichtig, dass die Häuser, etwa von Rettungsdiensten, schnell gefunden werden können“, betont Hinterholzer, die ergänzt, dass es in der Vergangenheit bereits für neue Nummern und Namen mehrere Anläufe gegeben habe.

Arbeitsgruppe für ein schlüssiges System

Bereits seit zwei Jahren liefen die vorbereitenden Arbeiten für den Beschluss. So bildete sich eine Arbeitsgruppe unter geschäftsführendem Gemeinderat Josef Gruber, die sich mit der Nummerierung und den neuen Straßenbezeichnungen beschäftigte. Mit dabei waren auch Vizebürgermeister Martin Kattner, geschäftsführende Gemeinderätin Annemarie Gutenbrunner und Gemeinderat Wolfgang Dirnberger. „Es war das Ziel, ein schlüssiges System zu erstellen. Unter der Prämisse, dass sich jemand, der unsere Gemeinde nicht kennt, rasch zurechtfindet“, erläutert Hinterholzer.

Zwei Drittel der Häuser sind betroffen

Von den 900 Haushalten erhalten nun zwei Drittel andere Nummern. Für den einen oder anderen war das auch eine emotionale Angelegenheit. „Sicher hat es einige gegeben, die nicht ganz verstanden haben, warum ihre alteingesessene Nummer jetzt weg ist. Aber wenn nur einer durch die Maßnahme gerettet wird, hat sie sich schon ausgezahlt“, argumentiert die Bürgermeisterin. Sie fügt hinzu, dass in der Gemeindezeitung noch um Rückmeldungen zu den Vorschlägen gebeten wurde. Daraufhin gab es eine Handvoll Wünsche, die man, so gut es ging, erfüllte.

Eine weitere Neuerung ist, dass es künftig statt drei Postleitzahlen (3312 Oed, 3362 Mauer und 3361 Aschbach) nur noch zwei geben wird (3312 Oed und 3362 Mauer). Die elf Haushalte mit der Aschbacher Postleitzahl erhalten 3312. „Dass wir zwei Postleitzahlen haben, entspricht unserem Verständnis von unseren zwei Ortsteilen“, erläutert Hinterholzer.

Bei den Straßenbezeichnungen habe man darauf Wert gelegt, jene, die sich bereits „eingebürgert“ haben, zu verwenden. „Wir haben aber auch neue Namen kreiert. Wie den Peter-und-Paulus-Weg in Oed, wo wir ja die Peter-und-Paul-Kirche haben. Oder in Öhling die Wolfgangstraße, benannt nach unserem Pfarrheiligen“, so Hinterholzer. Wichtig sei auch gewesen, dass Namen kurz und leicht zu buchstabieren sind. Ein Schmankerl hat man sich beim Obstgarten überlegt. Dort kreuzt künftig die Obststraße mit der Gartenstraße.

Die Verordnung soll mit 1. Oktober in Kraft treten. Bis dahin sollen alle Beschilderungen angebracht werden. Auch die betroffenen Häuser erhalten die neuen Nummerntafeln und auf Google Maps soll dann ebenfalls der aktuelle Stand aufscheinen. Ein Informationsblatt, in dem Bürger erfahren, welche Ummeldungen bei einer neuen Adresse notwendig sind, wird ebenfalls versandt.