Bezirk Amstetten: Sammeltaxis ergänzen Busse

Ab Juli soll im Mostviertel ein Schritt gesetzt werden, um den gestiegenen Bedarf nach öffentlichen Verkehrsmitteln zu decken. Das sogenannte „VOR Flex“-Angebot des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR) präsentierten Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), Gemeindebundpräsident Johannes Pressl und VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll am Mittwoch im Landhaus St. Pölten.

Buchung per App oder telefonisch

Die gewohnten Regionalbusse werden dabei auf starken Achsen und zu besonders nachgefragten Zeiten fahren. Dazu kommen dann die neuen „VOR Flex“-Sammeltaxis, die man bei Bedarf per App oder telefonisch bestellen kann. „Gerade in wenig nachgefragten Zeiten gibt es im ländlichen Raum oft bessere Mittel, um von A nach B zu kommen, als mit einem zwölfMeter Linienbus“, erklärt Landesrat Schleritzko.

700 Haltepunkte für Anrufsammeltaxis werden in den violett markierten Gemeinden ab Juli angeboten. Foto: Grafik: NLK

Das System wird diesen Sommer in den Gemeinden Ardagger, Aschbach-Markt, Biberbach, Neustadtl a. d. Donau, Oed-Öhling, Haag, St. Georgen am Ybbsfelde, Seitenstetten, Strengberg, Viehdorf, Wolfsbach und Zeillern ausgerollt und soll dann mittelfristig auf ganz Niederösterreich ausgebreitet werden. In Melk und Tulln sind schon vergangenes Jahr „VOR Flex“-Projekte gestartet worden, die sich laut VOR-Geschäftsführer Schroll „hoher Beliebtheit erfreuen“.

Mit diesen Sammeltaxis kann man zum normalen VOR-Tarif fahren. Wenn man ein Klimaticket hat, kann man sie dementsprechend auch ohne Extrakosten nutzen. Man muss seine Fahrt zumindest eine Stunde vor Fahrtantritt buchen. Teil der Neuauslegung des öffentlichen Verkehrs in der Region sind auch rund 700 neue Haltepunkte — 200 fixe Haltestellen und 500 Bedarfshaltepunkte.

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl führt aus: „Derzeit sind viele Familien in der Region auf ein Zweit- oder gar Drittauto angewiesen. Mit dem neuen „VOR Flex“-Angebot soll diese Notwendigkeit entfallen, da es viele Wege verlässlich abdeckt. Die zukünftigen Nutzungen werden umfassender als bisher sein. Zum Arzt, zum Sport oder auch zur Musikschule. Das alles ist mit dem neuen Angebot möglich. In den Gemeinden werden wir unter anderem mit Schnuppertickets zum Einstieg in den Umstieg motivieren. Unser Ziel: mittelfristig dieses System auf ganz Niederösterreich auszuweiten.“

Neue Buslinie zwischen St. Valentin und Enns

Außerdem werden ab Juli Verstärkerbusse an den Stellen eingesetzt, an denen es bislang Kapazitätsengpässe gab. Die neue Linie 616 fährt dann an allen Wochentagen zweistündig von St. Valentin über St. Pantaleon-Erla und Ennsdorf bis nach Enns. Zu besonders nachgefragten Zeiten kommt die Linie stündlich.

Bürgermeister Johann Spreitzer aus Seitenstetten begrüßt das Pilotprojekt. „Es ist ein sinnvoller Versuch. Bei uns ist geschaut worden, wo Bedarf für Sammeltaxis bestehen könnte und es kommen zu den bestehenden noch neue Haltepunkte hinzu, zum Beispiel in Unterkansering.“

Aschbachs Bürgermeister Martin Schlöglhofer ist skeptisch, ob das Anrufsammeltaxi in der Region eine große Rolle spielen wird. „Ich fände es gut, wenn es angenommen würde, glaube aber, dass in den Streuregionen die Menschen trotzdem mehr auf Eigenmobilität setzen werden.“ Der Ortschef hält es grundsätzlich auch für wichtiger, die Mobilität in Richtung Fahrradverkehr und Fahrradverbindungen zu entwickeln. „Da sind wir in Aschbach aber schon auf einem guten Weg.“

„Wir haben vor einigen Jahren ja fast auf Eigeninitiative mit mehreren Gemeinden das Mosti-Sammeltaxi gestartet. Grundsätzlich ist es gut, wenn der öffentliche Verkehr individueller wird. Die Herausforderung liegt bei uns aber in der Größe der Gemeinde. Alles, was individueller wird und wenn weniger leere Busse herumfahren, ist positiv“, erklärt Neu-stadtls Bürgermeister Franz Kriener zum Pilotprojekt.

Mehr Infos zu „VOR Flex“ und der App gibt es hier: www.vor.at/fahrplan-mobilitaet/vor-apps/vor-flex-app

