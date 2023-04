Tickets zum Schnuppern in Viehdorf erhältlich

In Viehdorf kann man nun das VOR-Schnupperticket ausleihen. Die Gemeinde hat ein Schnupperticket Metropolregion angekauft, um das Ausprobieren der öffentlichen Verkehrsmittel zu ermöglichen. So kann man in Niederösterreich, Burgenland und Wien mit dem Ticket einen Tag lang kostenlos reisen, maximal fünf Mal jährlich kann man sich das Ticket ausleihen.

„Den öffentlichen Verkehr als Alternative zum Pkw kennenzulernen und zu nutzen ist ein Meilenstein hinsichtlich Klimaschutz in der Region und dieses Ticket bietet die Möglichkeit dazu“ sagen Mobilitätsgemeinderat Markus Burgstaller und Gemeinderat Manfred Grubbauer. Buchen kann man das Ticket unter www.schnupperticket.at.

