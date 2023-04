Anstieg an Fahrgästen und Einzelfahrten bei City-Ast

Werbung Viele Bauprojekte Anzeige Amstetten auf Erfolgskurs

Mit den Öffis zu fahren scheint in Amstetten im Trend zu liegen. Besonders das Angebot des CityAsts wurde im vergangenen Jahr sehr gut angenommen. So beförderte man insgesamt 15.000 Fahrgäste und absolvierte 9.132 Einzelfahrten, im Vergleich zu 2021: da waren es 13.000 Fahrgästen mit 8.122 Einzelfahrten. Die drei stärksten Monate waren der November mit 926 Einzelfahrten, der Dezember mit 836 sowie der September mit 828 Einzelfahrten. Die am meisten frequentierten Einstiegsstellen waren der Bahnhof und der Graben Amstetten sowie die Industriestraße. Im Bediengebiet Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth/ Mauer-Greinsfurth wurden die Einstiegstellen Ulmerfeld-Bahnhof und Mauer-Hauptstraße sowie Greinsfurth-Bahnhof und Leiner am meisten frequentiert. Gut angenommen wurden auch die beiden neuen Haltestellen Mauer-Ortsvorstehung und Ulmerfeld-Marktplatz.

10er-Block und Tageskarten sind sehr beliebt

„Vor allem Besitzerinnen und Besitzer des Klimatickets nutzen nun auch vermehrt das CityAst-Angebot und tragen somit einen großen Anteil, sowohl zur Fahrgast- als auch zur Einzelfahrterhöhung, bei“, berichten Stadtwerkesprecherin Anneliese Keiblinger, zuständig für die kaufmännische Abwicklung und den Kundendienst des öffentlichen Personalverkehrs im Amstettner Stadtgebiet, sowie CityAst-Vertragspartner Gerhard Heiss. Neben Pendlerinnen und Pendlern zählen auch Seniorinnen und Senioren zu den wichtigsten CityAst-Nutzern. „Die 10er-Bocks sowie Tageskarten werden immer beliebter. All jene, die das CityAst zur Fahrt in die Arbeit und zurück nutzen, greifen neben dem Klimaticket auf Wochen- oder Monatskarten zurück.“ Geschätzt wird auch, dass man mit allen Kartenvarianten, außer mit einem Westbahnticket, den Umstieg zum/vom CityBus kostenlos nutzen kann.

Fahrten bis direkt vor die Haustüre

Punkten kann man nach wir vor auch mit der Tatsache, dass man in den Randgebieten bei der Heimfahrt mit dem CityAst direkt vor die Haustür gefahren wird. „Diesen Service schätzen alle Fahrgäste sehr – insbesondere aber jene, die in der Stadt Einkäufe tätigen und schwere Taschen dabeihaben“, so Cornelia Kaufmann, Mobilitätsexpertin der Stadt Amstetten, „aber auch all jene, die nach einem langen Arbeitstag und einer Zugfahrt heimkommen.“ Ebenfalls wird geschätzt, dass in Amstetten vom Taxiunternehmen Heiss ein eigener CityAst-Fahrer abgestellt wird. „Unser Christian Kröll ist sehr beliebt. Wenn er einmal nicht da ist, fragen die Fahrgäste schon, was mit ihm ist“, so Gerhard Heiss. Neben der sozialen Komponente ist es auch der Umweltgedanke, der die Fahrt mit dem CityAst so attraktiv macht. „Denn jedes Privatauto, dass weniger in der Stadt unterwegs ist, trägt zu einem reduzierten CO2-Ausstoß bei und ist damit ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz sowie für die Lebensqualität der Bezirkshauptstadt“, so Anneliese Keiblinger abschließend.

Nähere Informationen zu den Bedienungsgebieten, Kosten und Fahrzeiten des Amstettner CityAst-Systems erhält man unter https://stadtwerke.amstetten.at/cityast/ sowie 07472/609 DW 7014.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.