Sammelanruftaxis ergänzen ab 1. Juli die Regionalbusse

Auf gut frequentierten Linien in der Region werden natürlich weiterhin die Regionalbusse fahren. Es gibt aber auch Strecken, wo diese oft fast ohne Passagiere unterwegs sind. „Da es keinen Sinn macht, mit öffentlichen Mitteln nur Luft zu transportieren, hat man sich entschlossen, das System flexibler zu gestalten und dem Bedarf anzupassen“, sagt Ardaggers Bürgermeister und NÖ-Gemeindebundpräsident Hannes Pressl. Ein Bus, der von Amstetten über Zeillern, Leitzing, Stephanshart fahre und so bis Ardagger 40 Minuten brauche, sei für viele Fahrgäste einfach unattraktiv. „Mit dem neuen VOR-Flex-Anrufsammeltaxi hingegen melde ich mich eine Stunde vor der geplanten Fahrt an, gehe zur nächsten Sammelstelle und werde dann innerhalb weniger Minuten ans gewünschte Ziel transportiert – also zum Beispiel von Ardagger Markt bis zum Bahnhof in Amstetten“, erklärt Pressl. Allein in Ardagger gibt es über 40 Haltepunkte für das VOR Flex, in der gesamten Region sind es – die Bushaltestellen eingerechnet – über 700.

Das Bediengebiet erstreckt sich über die Gemeinden Ardagger, St. Georgen am Ybbsfelde, Zeillern, Oed-Öhling, Wallsee-Sindelburg, Strengberg, Viehdorf, Neustadtl an der Donau, Biberbach, Haag, Seitenstetten, Wolfsbach und Aschbach-Markt.

Für Pressl bietet das neue System mehrere Vorteile: „Es ist bedarfsorientiert, erhöht den Komfort und verringert die Wartezeiten. Es vereint den traditionellen Linienverkehr mit dem Modell der Anrufsammeltaxis und ich kann mit nur einem Ticket alle Variationen nutzen. Wenn ich etwa von Wien nach Holzhausen am Kollmitzberg will, dann gebe ich in der VOR-Flex-App die Route ein und die App sorgt dann zum Beispiel auch dafür, dass zeitgerecht ein VOR-Flex-Taxi beim Bahnhof in Amstetten steht, das mich an mein Ziel oder zur am nächstgelegenen Bedarfshaltestelle bringt.“

Bisher war das VOR Flex nur in Städten im Einsatz, jetzt wird es erstmals in einer ländlichen Region getestet. Pressl geht nicht davon aus, dass der Ansturm darauf von Anfang an hoch sein wird. „Es wird einige Zeit dauern, bis die Bevölkerung es annimmt. Wir werden aber viel Information streuen und die Leute motivieren, es zu versuchen. Dafür gibt es in den Gemeinden ja auch Schnuppertickets.“ Der Gemeindebundpräsident ist zuversichtlich, dass Familien bald das Einsparungspotenzial erkennen, weil sie durch VOR Flex künftig vielleicht auf ein Zweitauto verzichten können. Alle Ruf-Kleinbusse werden übrigens auf Elektro-Basis funktionieren, also umweltschonend unterwegs sein.

Seinen Standort wird das neue System zum Teil in Ardagger haben. Die Betreibergemeinschaft Dr. Richard-Gruppe/Transportfirma Brunner hat sich bei der Anton Wagner GmbH eingemietet und wird dort elektrische Flex-Kleinbusse stationieren.

Für das westliche Mostviertel gibt es übrigens zwei Lose, die vergeben wurden. Für den Bereich St. Valentin, St. Peter und Waidhofen an der Ybbs erhielt Postbus den Zuschlag.

Dass die VOR Flex eine Konkurrenz für die bestehenden EMIL-Taxis (Elektromobilität im ländlichen Raum) in der Region sein könnten, glaubt Pressl nicht. „Diese werden vor allem für ältere Personen weiterhin wichtige Dienste leisten. Mit dem VOR Flex sollen neue Kundenschichten angesprochen werden. Damit kann sich zum Beispiel jemand jeden Tag um 7 Uhr von A nach B fahren lassen – also eventuell auch zur Arbeit“, betont Pressl. Weil man damit rechnet, dass der Start etwas holprig sein könnte, hat man ihn auch in den Sommer verlegt, um das System bis Herbst zu perfektionieren. Die Betriebszeiten sind Montag bis Samstag von 5.30 bis 20 Uhr.

VOR Flex laden und flexibel fahren! So funktioniert die Bestellung:Fahrgäste müssen spätestens eine Stunde vor der gewünschten Abholzeit das Fahrzeug buchen. Die konkrete Abholzeit durch das VOR-Flex-Anrufsammeltaxi wird während des Buchungsvorgangs bekannt gegeben. Buchungen sind über die VOR-Flex-App oder telefonisch unter T: 0800/222322 möglich.