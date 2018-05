Der Gemeinderat hat die Umwidmung des sechs Hektar großen Areals an der Autobahnabfahrt beschlossen, auf dem die Meiller GmbH ihren neuen Betrieb errichten will. „Jener Teil, auf dem die Gebäude entstehen, wird Bauland-Betriebsgebiet, der Rest Verkehrsfläche privat“, berichtet Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. Damit die Umwidmung in Kraft tritt, ist noch die Zustimmung des Landes notwendig, die aber wohl außer Frage steht.

Beschlossen hat der Gemeinderat in Oed auch den Ankauf eines zwei Hektar großen Areals gegenüber dem neuen Lagerhaus. Die Fläche ist bereits als Betriebsgebiet gewidmet und auch voll aufgeschlossen. „Da aber ein Teil davon einem Vollerwerbslandwirt gehörte, der es bewirtschaftete, war ein Verkauf an Interessenten bisher nicht möglich“, berichtet Hinterholzer.

Die Gemeinde hat dem Landwirt jetzt aber geeignete Ersatzgründe angeboten. „Nachdem das Areal nun uns gehört, steht einem Weiterverkauf an Gewerbetreibende nichts mehr im Wege. Interessenten können sich ab sofort auf der Gemeinde melden. Natürlich kann das Areal auch aufgeteilt werden “, sagt die Bürgermeisterin.