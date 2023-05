Amstetten Knappe Entscheidung bei Stocksport-Turnier des ÖKB

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

9 „Moarschaften“ des Österreichischen Kameradschaftsbundes kämpften beim Stockschießen am 6. Mai um den Sieg. Foto: ÖKB Amstetten, zVg vom ÖKB

D ie Bezirksmeisterschaft im Stockschießen wurde am 6. Mai in der Unionhalle in Amstetten durchgeführt.