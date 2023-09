Anerkennungspreis für Euratsfelder Künstler Markus Hiesleitner

Markus Hiesleitner, 1981 in Amstetten geboren und in Euratsfeld aufgewachsen, maturierte 2000 an der HLBLA Josephinum Wieselburg, schloss sein Studium an der Akademie der bildenden Kunst für Bildhauerei und Performative Kunst 2008 ab und lebt und arbeitet als freischaffender Künstler und Kulturdrogerist in Euratsfeld und Wien. Mit seinen Werken, die häufig auf die Bedeutung von Kunst und Natur für die Gesellschaft verweisen und Bedingungen der Möglichkeit der heutigen Naturauffassungen thematisieren, stößt Markus Hiesleitner auf großes Interesse nicht nur bei Kunstinteressierten, sondern auch in der breiten Bevölkerung.

Zum Verhältnis von Mensch und Natur

Nun wurde er für sein tiefsinniges Kunstschaffen mit dem Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich ausgezeichnet. Der Mensch liebt und braucht die Natur und verspürt eine Sehnsucht nach ihr, während gleichzeitig Naturzerstörung, Artensterben, Klimawandel und so weiter zu den bedeutendsten Themen unserer Zeit gehören. Hier setzt Markus Hiesleitner an und entwickelt spezifische künstlerische Projekte, die eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur erzwingen. „Ausschlaggebend für seine Skulpturen ist vor allem sein Interesse an Natur, an bildender Kunst, an Politik, an Gesellschaft. Er zeigt, dass die Welt, sobald sich der Mensch zu ihrem höchsten Sinn und zum Maß aller Dinge gemacht hat, die menschlichen Dimensionen zu verlieren begann und sich dem Menschen entzog“, heißt es in seinem umfangreichen Katalog. Dem Künstler geht es stets um eine Symbiose von Gesellschaft und Natur.

Zum Foto – Projekt „Wunderkorb“.

„Wunderkorb 1694“ benennt die künstlerische Zusammenarbeit von Malek Gnaoui (*1983, lebt in Tunis) und Markus Hiesleitner. Der Titel leitet sich vom Begriff der „Wunderkammer“ ab, en vogue ab dem 14. Jahrhundert in noblen Kreisen. Anstelle von exotischen Objekten enthält der „Wunderkorb 1694“ eine kuriose Sammlung von Tonaufnahmen, die die Migrationsströme zwischen Tunesien und Wien akustisch nachzeichnen. Handgeflochten aus frischen Weidenruten wird er mit dem Fahrrad zu verschiedenen Standorten in Wien transportiert. Passantinnen und Passanten sind eingeladen, ihre Köpfe unter Tonhauben zu stecken und in fremde beziehungsweise bekannte Klangwelten einzutauchen.