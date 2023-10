Besuch bei Künstlern im Ennstal

Am 21. Oktober ist es wieder so weit: Die heurige Kulturfahrt des BildungsZentrums St. Benedikt – begleitet von Erich Ortner und Josef Penzendorfer – führt in Privat-Pkws zuallererst in die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Garsten, wo der ehemalige Pfarrassistent Stefan Grandy die Neugestaltung des Altarraums erklärt. Im Anschluss daran steht das Atelier von Edgar Holzknecht am Tourplan, der mit seinen großformatigen figuralen Arbeiten eine ganz eigene Bildsprache entwickelt hat. Auf dem Weg hinein ins Ennstal wird die Keramikwerkstatt von Maria Berger in Ternberg aufgesucht, danach geht es weiter nach Weyer, um das Atelier des Bildhauers Alois Lindenbauer kennenzulernen, der die Formen der Natur, ihre Bewegungen und Rhythmen in spielerischer Weise in Gestaltungen aus Holz und Stein umsetzt. Der Schlusspunkt wird im Garten, Schauraum und in der Werkstätte bei Leo Mader in Gaflenz gesetzt, dessen große Leidenschaft im Beschleifen von Steinen, Präparieren von Fossilien und Herstellen von Schmuck liegt. Anmeldung erforderlich unter 07477/42885.