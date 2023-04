Musikschule Amstetten präsentiert ihr Angebot

Auch die Musikschule der Stadt Amstetten präsentiert sich am Tag der Musikschulen der Öffentlichkeit. Direktor Markus Baumann sowie die 33 Lehrerinnen und Lehrer laden dazu zu einem Tag der offenen Tür in das moderne Haus der Musik ein.

Insgesamt werden an der Musikschule Amstetten 710 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, einige werden mit ihren Instrumenten auch zum Gelingen dieses Tages beitragen. „Wir veranstalten den Tag der offenen Tür von 14.30 bis 18 Uhr mit einem Musiktheater um 15 Uhr in unserem Orchestersaal. Dabei freut es mich besonders, dass dabei auch Schüler mit besonders gefragten Instrumenten in den verschiedensten Orchestern wie Oboe oder Fagott auftreten werden“, so Direktor Baumann.

Infos unter: 07472 / 601 63 25-20 oder 0676 / 36 228 37

