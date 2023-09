Bürgerinitiative gegen den Bau der Unterführung bei der Ybbsbrücke

„Es stellt sich doch die Frage über die Notwendigkeit dieses neuerlichen Eingriffs in die Natur, da es bereits einen bestehenden Radweg gibt. Der neue Weg führt über einen unbeschrankten Bahnübergang, um dann über die neue Bahnunterführung zurück auf den bestehenden Weg zu kommen. Begründet wird die Unterführung mit ‚touristischen Impulsen‘. Dafür wird Natur rücksichtslos zerstört“, kritisiert die Bürgerinitiative das Vorhaben.

Dass die Bevölkerung über das Projekt im Unklaren gelassen worden sei, wertet man als Zeichen von mangelnder Bürgernähe und Transparenz. „Wir machen allen Parteien zum Vorwurf, dass bei den Beschlüssen nichts hinterfragt wurde und für solche Arbeitsgruppen bei so einem heiklen Thema die Erholung suchende Bevölkerung nicht eingebunden wurde.“ Dabei habe nach dem Bau des Themenwegs der jetzige Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder versprochen, von weiteren Eingriffen in das Naturjuwel Naherholungsgebiet Forstheide abzusehen.

Die Vergabe der Waldbetreuung an die Naturschutzabteilung der Bundesforste habe auch Grund zur Hoffnung gegeben, dass die Wichtigkeit der naturnahen Waldwirtschaft endlich in der Amstettner Politik angekommen sei. „Nun ist wieder der Einsatz von schweren Maschinen notwendig, um den Hang mittels Steinwurf zu stabilisieren. Eine Länge von etwa 150 Metern ist betroffen, eine große Anzahl alter Bäume müssen wieder einmal entfernt werden. Wurde hier geprüft, ob nicht eine Naturschutzverträglichkeitsprüfung erforderlich wäre?“, heißt es im Brief der Bürgerinitiative.

Er endet mit der Aufforderung an die Politik, die Entscheidung für die Unterführung rückgängig zu machen.

Politiker hält „aus Sicherheitsgründen“ am Projekt fest

Davon dürfte aber keine Rede sein. Für Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder überwiegt bei diesem Projekt der Sicherheitsaspekt die Bedenken der Naturschützer. „Natürlich bedeutet die Unterführung einen neuerlichen Eingriff in die Natur, worüber ich nicht glücklich bin. Aber dennoch stehe ich nach detailliertem Abwägen zu dieser Entscheidung. Es geht vorrangig darum, eine akute Gefahrenstelle im Bereich Eisenbahnbrücke/Radsteg endlich zu beseitigen. Dort überqueren immer wieder Fußgänger, aber auch Radfahrer die Bahngleise, um zum bestehenden Weg im Kokeschwald zu gelangen, was natürlich unheimlich gefährlich ist. Ich könnte es mir nicht verzeihen, würde etwa ein Kind dort vom Zug erfasst werden, weil wir die Chance nicht ergriffen hätten, die Unterführung zu errichten. Obendrein bietet diese endlich auch Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern die Möglichkeit, die Bahn zu queren“, hält er in seiner Stellungnahme zum offenen Brief der Bürgerinitiative fest.

Amstetten habe in puncto Natur- und Umweltschutz eine Vorreiterrolle inne, betont der Grünpolitiker. Im gesamten Gebiet der Forstheide werde ausschließlich auf naturnahe Waldwirtschaft gesetzt, es gebe gerade im Kokeschwald riesige Totholzzonen und die Stadt habe einen extrem hohen Grad an Professionalisierung erreicht, was den Umgang mit den gemeindeeigenen Wäldern und Straßenbäumen betrifft. „Parallel dazu haben wir zum Beispiel den Themenweg im Kokeschwald angelegt. Dieser wird von der Bevölkerung hervorragend angenommen und spielt eine ganz besondere Rolle im Bereich der Naturvermittlung und Bewusstseinsbildung“, sagt Hörlezeder und endet mit einem Seitenhieb auf die Bürgerinitiative. „Vor einigen Jahren wurde die Errichtung des idyllischen Weges von der ‚BI Rettet die Forstheide‘ noch als ,unnötige Waldautobahn‘ bezeichnet. Welcher Wahrheitsgehalt sich hinter dieser polemischen Aussage verbirgt, soll jede Amstettnerin und Jeder Amstettner für sich selbst bewerten.“

Weiterhin hinter dem Projekt steht auch ÖVP-Ortsvorsteher Anton Geister: „Die Sicherheit ist für mich das maßgebende Argument. Es wird ja tatsächlich nur das Stück im Bereich der Unterführung asphaltiert, um es hochwassersicher zu machen.“ Der Weg durch den Kokeschwald bleibe in seiner Breite von etwas 2,60 Metern unberührt, er werde nur mit Schotter verdichtet, aber nicht versiegelt.