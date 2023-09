HollaEck: 24 Wohnplätze für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung

Das HollaEck wurde Freitagmittag offiziell eröffnet. 18 Klientinnen und Klienten des Sozialdienstes Mostviertel haben dort schon ein neues Zuhause gefunden. Foto: Gartler

Vor 40 Jahren wurde der Sozialdienst Mostviertel gegründet und bot bisher schon in vier Häusern Unterstützung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen an. Mit dem HollaEck wagt sich der Verein nun aber auf Neuland – denn eine Vollbetreuung rund um die Uhr gab es bislang noch nicht. „Dies war aber der Wunsch des Vorstandes und daher haben wir uns im Jahr 2020 auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück gemacht. Das Areal in Öhling war bautechnisch gesehen zwar schwieriger als andere, aber es war mit der Nähe zum Bach auch das charmanteste Grundstück“, berichtete der Geschäftsführer des Sozialdienst Mostviertel, Michael Burghofer, bei der offiziellen Eröffnung des Hauses Freitagmittag. Das HollaEck biete den Klientinnen und Klienten Ruhe und einen Rückzugsraum, zugleich seien diese aber in die Ortsgemeinschaft eingebunden.

Möglich gemacht wurde das Bauvorhaben in Zeiten der Teuerung durch die Unterstützung des Landes, das 1,5 Millionen Euro beisteuerte. Insgesamt wurden rund vier Millionen Euro investiert. FPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Schnabel betonte bei der Eröffnung, dass im Haus die Selbstbestimmung von Menschen mit besonderen psychischen Bedürfnissen gefördert werde. „Und das ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Gesellschaft.“

In Öhling gut aufgenommen

Öhlings Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer sprach von einem schönen und großen Tag, sowohl für den Sozialdienst Mostviertel als auch für die Gemeinde. Das Bauvorhaben umzusetzen sei nicht leicht gewesen, weil es dagegen auch Einsprüche gegeben habe. „Aber inzwischen sind alle Verfahren abgeschlossen und auch die Benutzungsbewilligung des Landes liegt vor“, ist die ÖVP-Politikerin erleichtert. Der Ort Öhling, hob Hinterholzer hervor, habe eine lange Tradition im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen. Noch bis vor 20 Jahren hätten im Mayrhof – dem jetzigen Haus Mostviertel – rund 100 Patientinnen und Patienten des Landesklinikums in der Landwirtschaft gearbeitet. „Unser Ort ist also für eine Einrichtung wie das HollaEck prädestiniert und wir hoffen, dass sich die Klientinnen und Klienten in unserer Gemeinschaft aufgenommen fühlen.“

Dem Sozialdienst Mostviertel ist es auch wichtig, den Bewohnerinnen und Bewohnern eine sinnvolle Beschäftigung zu bieten. Daher ist das Haus auch mit einer Werkstatt ausgestattet und es gibt ein landwirtschaftliches Betätigungsfeld. Mit finanzieller Unterstützung des Lionsclubs Neuhofen, Wiege Österreichs, wurde um rund 15.000 Euro ein Stall für 50 Hühner errichtet – und es ist Aufgabe der Bewohnerinnen und Bewohner des HollaEcks, das Federvieh zu betreuen. Schon bald soll es in den Einrichtungen des Sozialdienstes also „HollaEggs“ zu verspeisen geben. Um 20 oder 50 Euro können Spendenwillige übrigens auch eine Patenschaft für ein Huhn übernehmen.

Derzeit 18 Bewohnerinnen und Bewohner

Derzeit wohnen 18 Klientinnen und Klienten im Haus, sechs weitere können noch einziehen. Betreut werden sie mit Engagement und Fingerspitzengefühl von 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (18 Vollzeitäquivalente). „Das Geheimnis ist, den Bewohnerinnen und Bewohnern so wenig wie möglich, aber doch so viel wie notwendig zu bieten“, sagt Burgholzer.

Das Betreuungsteam des HollaEcks mit den beiden Geschäftsführern des Sozialdienstes Mostviertel, Michael Burghofer (links) und Maria Auer (4. Von links). Foto: Gartler

Das Haus wurde in knapp eineinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellt, weist eine Nutzfläche von 1.597m² auf und ist technisch und ökologisch betrachtet am Puls der Zeit. Errichtet in Stahlbeton- und Holzriegelbauweise inklusive Lärchenholzfassade und Gründach, wird es mit erneuerbaren Energien (Pellets) beheizt und ist mit einer 20 kWp Photovoltaikanlage und thermischer Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung ausgestattet. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung befindet sich in der Küche und im Speise- und Aufenthaltsraum im Erdgeschoß.

Nach der Eröffnung konnte die Bevölkerung am Freitag das HollaEck beim Tag der offenen Tür besichtigen.