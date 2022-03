Ohne Beute abgezogen Aschbach: Einbrecher richteten hohen Schaden an

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Unbekannte Täter drangen in der Vorwoche in ein Firmengebäude in Aschbach ein, indem sie eine Fensterscheibe im Erdgeschoß zerschlugen. Sie durchsuchten alle Büroräume und richteten dabei großen Schaden an.