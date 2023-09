Informationsnachmittag über das „OMA/OPA-Lernhilfe-Projekt“

Die private psychosoziale Lernhilfe „OMA/OPA-Projekt“ arbeitet seit über acht Jahren mit der Mittelschule Pestalozzistraße, Amstetten zusammen. Gemeinsam mit Direktorin Marijana Muskovic werden engagierte Freiwillige gesucht, die ab Herbst in einem 1:1-Setting Kinder beziehungsweise Jugendliche ein- bis zweimal in der Woche für zwei Stunden betreuen. Die freiwilligen Helfer und Helferinnen werden vor Ort in Lerngruppen von geschulten Betreuern und Betreuerinnen unterstützt. Zusätzlich erhalten die Betreuer eine pädagogische Beratung und interkulturelle Kommunikationstrainings. Es werden auch außerhalb der Lernnachmittage gemeinsame Aktivitäten, wie Museums- und Kinobesuche oder Stadterkundungen, unternommen.

Die Freiwilligen übernehmen eine wichtige Mentor- beziehungsweise Mentorinnen-Funktion für die Kinder und ihre Familien, indem sie beispielsweise beim Übergang von der Schule zur Ausbildung oder zum Beruf unterstützen. Im Gegenzug können die freiwilligen Lernhelfer und Lernhelferinnen ihren Wissensschatz teilen sowie ihr Verständnis für ein interkulturelles Beisammensein stärken. Lernen wird mit Freude verbunden und das Bildungsbewusstsein der Schüler und Schülerinnen im Sinne eines ganzheitlichen Lernens gefördert.

2019 konnten die Startchancen von 94 Kindern und Jugendlichen an den drei Standorten gestärkt werden, über 130 Freiwillige engagierten sich im OMA/OPA-Projekt und rund 1.150 Betreuungs- und Beratungsstunden wurden angeboten. Im Februar 2020 wurde das 10-jährige-Jubiläum zelebriert. In der Corona-Pandemie stellte das Projekt erneut seine Innovationskraft unter Beweis. Durch neue digitale Angebote konnten der Austausch und das Weiterlernen der Lernpaare gewährleistet werden und neue Lernteams geben jungen Menschen die notwendige Unterstützung.

Das OMA/OPA-Projekt ist keine Nachhilfe im generellen Sinne, sondern eine Unterstützung bei mangelnden Deutsch-Kenntnissen. Es wird Hausübung gemacht, geplaudert und auch viel gespielt. Es geht um Beziehungsaufbau und Vertrauen in der generationsübergreifenden und interkulturellen Arbeit. Dann macht Lernen wieder mehr Spaß und es kann genau hingesehen werden, was das Kind braucht. Vor allem für die beginnenden 1. Klassen werden Lernhelfer und Lernhelferinnen gesucht. „Alle Kinder und Jugendlichen verdienen Liebe, Achtsamkeit, Wertschätzung und Bildungsgerechtigkeit, um einen guten Start ins Leben zu finden“, betont Projektinitiatorin Michaela Dirnbacher. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage unter https://www.nl40.at/oma-opa-projekt/ueber-das-projekt/.