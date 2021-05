Corona zum Trotz wird heuer in Amstetten Musical gespielt. Intendant und Regisseur Alex Balga, Choreograf Jerome Knols und der musikalische Leiter, Christian Frank, freuen sich über die tatkräftige Unterstützung durch Bürgermeister Christian Haberhauer. Nicht zuletzt deswegen dürfen sich alle Musicalfreunde im Sommer auf das, im Vorjahr verschobene, Musical „On Your Feet!“ freuen - übrigens eine deutschsprachige Erstaufführung. Gespielt wird mit einer internationalen Crew.

Die Inszenierung der Geschichte, die auf dem Leben und der Musik der 26-fachen Grammy-Gewinner Gloria Estefan und Emilio Estefan basiert, soll nicht nur ein opulentes Schauvergnügen bieten und zum Tanzen einladen. "Es soll eine Produktion werden, die das Leben der Ausnahmekünstlerin, das einer Achterbahnfahrt gleicht, in Erinnerung ruft und die Turbulenzen aufzeigt", sagt Balga. Für die Rolle von Gloria Estefan konnte er Myrthes Monteiro, eine gebürtige Brasilianerin engagieren, die Ausbildungen in den Bereichen Gesang, Schauspiel und Tanz in Sao Paulo absolvierte.

Übrigens, so Balga, besetze er die diversen Rollen nicht aus einem angestammten Team, sondern suche jeweils jene Darsteller aus, die die Rollen authentisch verkörpern könnten. Mit dem Niederländer Frank van Hengel steht in der Rolle des Emilio ebenfalls ein Vollprofi auf der Bühne. Die beiden Hauptdarsteller gaben bei der Pressekonferenz auch gleich ein kleines Potpourri von Hits zum Besten. Myrthes Monteiro schwärmte von der speziellen Herausforderung nicht eine Figur zu spielen, sondern eine reale Person verkörpern zu dürfen. "Das macht den Auftritt bei diesem Musical zu etwas ganz Besonderem."

Ein bekanntes Gesicht zeichnet für den Sound verantwortlich. Christian Frank wird mit seiner Band Estefans Musik swingen lassen und den Songs Feuer und Schmelz verleihen.

Das Musicalsommer Amstetten startet am 14. Juli und dauert bis 7. August. Es wird 16 Vorstellungen und nicht mehr geben. Pro Aufführung werden 290 Besucher erlaubt sein und es wird ein Corona-Präventions-Konzept entwickelt das für die Sicherheit der Gäste sorgt. Übrigens: Am Montag 24. Mai beginnen bereits die Proben in Wien.