Firmvorbereitung im Livestream .

Auch in der Pfarre Herz Jesu in Amstetten stellt man sich den neuen seelsorgerischen Gegebenheiten und passt sie an die Ausgangsbeschränkungen an. Pater Hans Schwarzl ermutigt seine "Schäfchen" zum Beispiel auch mit selbst gesungenen und auf der Gitarre begleiteten geistlichen Liedern.