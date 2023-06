Tolles Debüt als Hans Sachs

Der in Wolfsbach gebürtige und am Kürnberg wohnhafte Bassist Michael Wagner war von 2004 bis 2007 Ensemblemitglied am Landestheater in Innsbruck, danach international freischaffend tätig und besticht seit 2013 in vielen Rollen am Linzer Musiktheater, wo er schon 8 Jahre als fixes Ensemblemitglied zu den beliebtesten Sängern zählt und als Publikumsliebling vom Verein „Freunde des Linzer Musiktheaters“ auch mit der Richard-Tauber-Medaille ausgezeichnet wurde. Beinahe 50 Rollen zählt inzwischen sein breit gefächertes Opernrepertoire, dazu kommen noch Operette und Musical sowie viele Auftritte als Konzertsänger. Nun konnte er in der 10-Jahres-Jubiläumsproduktion des „Neuen Linzer Musiktheaters“ mit dem Rollendebüt als Hans Sachs glänzen und erfolgreich seinen bisherigen Karrierehöhepunkt erreichen.

Hans Sachs – eine der schwierigsten und längsten Opernrollen überhaupt; wenn der Sachs nicht gut ist, ist das Stück nicht zu retten, sagt man. Wie sehen Sie diese herausfordernde Rolle?

Michael Wagner: Diese Rolle ist ein Kosmos, der sehr viele Gefühlszustände beinhaltet, und das über die Dauer von 5 Stunden. Richard Wagner hat in diesem Charakter ja vor allem sich selbst und den dichtenden Schuster als weisen, abgeklärten, aber doch auch mit Widersprüchen versehenen Menschen auf die Bühne gestellt, der vor allem die Kunst in der Gesellschaft vertritt. Bei anderen Opern kann die Leistung des Ensembles eine schwächere Tagesverfassung einer Hauptrolle ausgleichen, bei Hans Sachs geht das leider nicht. Aufgrund seiner Dauerpräsenz auf der Bühne steht und fällt mit ihm der Erfolg des Stückes! Umso mehr Herausforderung aber auch Vergnügen ist es, diesen dichtenden Schuster zu verkörpern.

Das Vertrauen des Intendanten zu Ihnen ist wohl groß, wenn er Ihnen diese Rolle zutraut; mussten Sie lange überlegen? Inwieweit gestalten Intendanten die Sängerkarriere ihrer Ensemblemitglieder aktiv mit?

Wagner: Hermann Schneider schätze ich sehr als überaus klugen, feinfühligen Regisseur und Intendanten. Er kann gut einschätzen, welche Rollen für welchen Künstler passen. Überlegen konnte ich aber doch einige Zeit, bevor ich zugesagt habe, denn meist singen ja Baritone den Sachs. Gewisse Passagen probiert man dann, um zu prüfen, ob man diese Rolle tatsächlich meistern kann. Nach Brigitte Fassbaender in Innsbruck und Rainer Mennicken in Linz ist mein jetziger Intendant für meine künstlerische Weiterentwicklung sicher maßgeblich.

Wie lange dauert bei Ihnen das persönliche Studium einer solchen Rolle? Gibt es auch spezielle Tricks, lernt man Text und Melodie gleichzeitig? In welcher Phase des Einstudierens beginnt man mit dem Korrepetitor zu arbeiten?

Wagner: Begonnen habe ich vor zweieinhalb Jahren, das war sicher optimal, da ja parallel viele andere Rollen zu studieren und rund 50 Vorstellungen pro Saison zu singen sind. Diese Herausforderung braucht schon sehr langfristige Planung. Tricks zum Lernen hat wohl jeder seine eigenen. Ich lerne gleich mit dem Pianisten die Rolle, danach bzw. parallel in Heimarbeit den Text, und irgendwann fügt es sich dann zusammen. Im konkreten Fall hat das zwei Jahre gedauert.

Können bei einer solch langen und stimmlich herausfordernden Oper auch einmal „(Text-)Hänger“ passieren? Der Maestro suggeritore ist ja mehr als ein Souffleur; was darf man von ihm verlangen?

Wagner: Bei anderen Werken brauche ich wenig Hilfe aus dem Souffleurkasten, bei den Meistersingern allerdings besteht permanent Kontakt, sonst wäre das nicht schaffbar. Wir haben übrigens eine Maestra suggeritora – Joanna Calomfirescu –, die eine ganz ausgezeichnete Hilfe ist und uns auf der Bühne gut durch den Abend bringt. Sie gibt die Stichworte, die Einsätze, ja hilft selbst bei Choreographien, wenn es sein muss.

Sie überzeugen nicht nur mit Ihrer Stimme, sondern auch schauspielerisch stets von neuem; wie legen Sie Ihren Sachs, diese so vielschichtige Figur an, in der ja auch eine gewaltige Portion Humor steckt?

Michael Wagner mit Eva (Erica Eloff). Foto: Landestheater Linz, Reinhard Winkler

Wagner: Hans Sachs hat als dichtender Schuster eine Sonderstellung unter den Zunft-Meistern. Seine Intellektualität und seine Lebenserfahrung bewahren ihn aber nicht vor emotionalen Untiefen und vor Intrigen gegenüber anderen. Er ist Strippenzieher und Getriebener gleichzeitig, er kann den Lauf der Zeit nicht aufhalten und hadert jedenfalls mit seinem Alter. Aber selbst dieses Thema versucht er mit Humor zu nehmen, doch Sachs ist sicher kein Spaßmacher. Aber so manche emotionale Spitze entschärft der Librettist Richard Wagner durch ein Schmunzeln. Es bleibt also offen, ob Sachs den Konflikt gelöst oder diesen nur verdrängt hat; meistens ist es aus meiner Sicht Zweiteres.

Inwiefern hat Sie auch der Regisseur mit der doch mitunter ein wenig eigenwilligen Linzer Inszenierung in der Rollengestaltung beeinflusst? Welche Freiheiten darf man sich als Sänger trotzdem nehmen?

Wagner: Georg Paul Dittrich ist ein sehr erfahrener Regisseur und hat sicher einen speziellen Zugang zu diesem Werk. Sein Grundanliegen ist es, den Werken des 19. Jahrhunderts auch heute eine Daseinsberechtigung auf der Bühne zu geben. Ungekürzt und ohne Textveränderung hat er dies vor allem durch eine Neuinterpretation der Rolle der Eva versucht. Sie wird ja von der sie umgebenden Männergesellschaft sozusagen als ‚Preis‘ für den besten Sänger ausgeschrieben. Die als Schachfiguren mit stilisierten Bewegungen auftretenden Meistersinger zeigen also die Skurrilität dieses Männerbundes. Das ist für mich im Jahr 2023 ein absolut notwendiger und schlüssiger Zugang. Sachs als Strippenzieher schaut dabei – obwohl auch Teil des Geschehens – beim Fenster herein, was seine Rolle in der Folge ankündigt. Der Schuster zieht die Fäden, die ihm aber in der Prügelszene aus der Hand gleiten. Im 3. Akt verfällt Sachs dann zunehmend dem Wahn und der Eifersucht, diese Entwicklung lässt dem Sänger sicher einiges an Spielraum, den ich sicher anders gelöst habe als mein Sängerkollege in dieser Rolle.

Ihr Repertoire ist ja schon überaus beachtlich und auch vielfältig; werden Sie den Hans Sachs auch in anderen Opernhäusern als Gastsänger auf die Bühne bringen?

Wagner: Es hat tatsächlich schon eine Anfrage aus Madrid gegeben, die aber terminlich nicht möglich war. Da diese Rolle nicht allzu viele Sänger im Repertoire haben, ist die Chance durchaus gegeben, diese Rolle noch öfter zu singen.

Nuancenreich und überzeugend in der Darstellung und großartig im Gesang: Bassist Michael Wagner. Foto: Landestheater Linz, Reinhard Winkler

Sie haben damit Ihren bisherigen Karrierehöhepunkt erreicht; auf welche Rollen dürfen sich die Opernfreunde freuen?

Wagner: In Linz singe ich im Herbst den Kaspar in Webers ‚Freischütz‘, weiters folgt der Dr. Bartolo in Rossinis ‚Barbier‘. Neben einer Opern-Uraufführung werden auch Sarastro (‚Zauberflöte‘) und der Ochs (‚Rosenkavalier‘)kommen. Nach den positiven Erfahrungen mit Hans Sachs werde ich nun auch den Wotan in Wagners ‚Ring der Nibelungen‘ angehen.

Überaus schätzenswert ist, dass Sie zu Ihren Wurzeln im Mostviertel stehen und dort auch immer wieder einmal Projekte realisieren.

Wagner: Das 1200-Jahre-Jubiläum der Pfarren Wolfsbach und Aschbach bietet den Anlass, mit den Kirchenchören der beiden Gemeinden am 9. September ein Festkonzert in der Pfarrkirche Krenstetten zu veranstalten. Die beiden Kirchenchöre haben seit Jahrzehnten das religiöse und kulturelle Leben auf hohem Niveau geprägt. Aufgeführt werden Werke von Schubert, Mozart und Haydn; auch eine Uraufführung wird zu hören sein. Dieses Projekt soll ein Impuls für das gemeinsame Singen und Musizieren in unserer Region sein!