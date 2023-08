Begeisterte Opernfans

Sie fahren ja regelmäßig in die Oper, auch der Besuch in Klosterneuburg während der sommerlichen Festspielzeit ist seit einigen Jahren zu einem Fixpunkt der Mostviertler Opernfreunde geworden, zumal sich der aus Blindenmarkt stammende Intendant Michael Garschall der Opernfreaks aus seiner näheren Heimat immer ganz besonders (gast-)freundlich annimmt. Diesmal stand Verdis „Don Carlo“ am Programm – bestens besetzt mit Sängergrößen wie Günther Groissböck, mit beeindruckender Kulisse, in der einmaligen Atmosphäre des stiftlichen Kaiserhofs. Die 67 Opernfans rund um Josef Penzendorfer zeigten sich jedenfalls überaus begeistert, ja tief berührt von diesem zu Herzen gehenden Musikdrama: Ein wahrer Ohren- und Augenschmaus jedenfalls! Michael Garschall hat die Gruppe am Stiftsvorplatz empfangen, über das diesjährige große Opernwerk informiert und auch ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Der Pausensekt im VIP-Bereich gehörte genauso wieder dazu wie das Künstlergespräch mit dem großartigen Dirigenten Christoph Campestrini. Die Opernfreunde halten dem Intendanten übrigens die Treue, denn sie werden auch die Vorpremiere der Operette „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß bei den Blindenmarkter Herbsttagen besuchen. Ob Sommertheater oder Herbsttage – wo Garschall draufsteht ist viel Qualität und Begeisterung für das Genre „Musiktheater“ drinnen! Näheres: https://mostviertler-opernfreunde.jimdosite.com