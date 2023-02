"Wunder-Team" besiegt Italien bei Priester-EM

Das "große katholische Italien" konnte nach einem packenden Elferkrimi besiegt werden, zum Held avancierte einmal mehr Hans Wurzer - 60-jährigiger Goalie, Pfarrer von Opponitz und Kapitän.

Ein anderer "Haudegen" des Teams, Zdravko Gasparic, Pfarrer in den burgenländischen Pfarren Bocksdorf, Ollersdorf, Stegersbach, Olbendorf, Stinatz und Litzelsdorf, berichtet von der äußerst guten Stimmung bei der EM, die erstmals seit drei Jahren wieder ausgetragen wird. Bei den Begegnungen gebe es kulturellen Austausch und alle bringen ihr heimisches Liedgut mit, das zum Besten gegeben wird ...

Bei dem Turnier sind 16 Teams am Start, darunter Länder mit nur einer kleinen katholischen Minderheit wie Kasachstan oder Kosovo. Vor den Finalspielen am Donnerstag steht am Mittwoch ein Kultur- und Sightseeing an. Der Höhepunkt ist dabei die Pontifikalmesse in der Basilica Minor of Our Lady of Radna. Mit den rund zehlreichen Priestern feiert Gergely Kovács, Erzbischof von Alba Iulia. Auch ökumenische Akzente werden gesetzt, etwa mit dem Besuch einer rumänisch-orthodoxen Kathedrale.

Aus Österreich kommt viel Zuspruch für die Mannschaft. Sepp Eppensteiner und Pepi Frank vom Vorsitzteam der Diözesansportgemeinschaft Österreichs (DSGÖ) berichten: "Viele drücken den Priestern die Daumen, sie sind sympathische Aushängeschilder der Kirche. Und ihre Bischöfe hoffen natürlich, dass sie verletzungsfrei bleiben und am Sonntag wieder das Teamtrikot gegen das Messgewand tauschen können ..."



