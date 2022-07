St. Peter/Au: Neue Ära beim Roten Kreuz

Werbung

„Erstmalig in der Geschichte steht an unserer Bezirksstelle ein Großraum-Rettungswagen im Dienst“, freut sich Bezirksstellengeschäftsführer Daniel Penzendorfer. Geliefert wurde das Fahrzeug bereits im Mai. Die letzten Wochen nutzte man, um den Rettungswagen mit sämtlichen Materialien und Geräten auszustatten, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen. Jetzt ging der Wagen in Betrieb.

„Durch das größere Platzangebot im Patientenraum und ein umfangreiches medizinisches Equipment an Bord haben wir die Möglichkeit, die Qualität der Patientenversorgung noch weiter zu steigern“, betont Penzendorfer. Vorerst steht der RTW-C wochentags zwischen 6 und 18 Uhr, besetzt mit mindestens einem Notfallsanitäter, im Einsatz. Im Vollausbau soll der Rettungswagen aber rund um die Uhr für die Bevölkerung in St. Peter/Au und Umgebung da sein.

Die Ausstattung des Wagens ermöglicht es dem Roten Kreuz St. Peter auch, sich am Pilotprojekt „Telenotarzt“ in Niederösterreich zu beteiligen. Dabei handelt es sich um einen Notarzt, der jederzeit via Datenbrille oder Smartphone von den Rettungs- bzw. Notfallsanitätern vor Ort hinzugezogen werden kann. „Wir freuen uns, als erste Bezirksstelle im Bezirk Teil dieses hochinteressanten und innovativen Projektes zu sein. Schon bald soll es möglich sein, Patientenzustand, Vitalwerte oder EKG fast in Echtzeit an den Telenotarzt zu übermitteln und so die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes noch sinnvoller zu nutzen“, sagt Penzendorfer.

Ersetzt wurde beim Roten Kreuz St. Peter kürzlich übrigens auch der Behelfskrankentransportwagen.

