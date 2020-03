Arzt Gerhard Walter arbeitet gemeinsam mit Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer daran, an den kommenden Wochenenden immer einen Wochenenddienst eines praktischen Arztes in Amstetten zu organisieren. "Das ist ein wichtiger Baustein für die medizinische Grundversorgung in der Gemeinde und entlastet in der aktuellen Situation auch die Spitäler", sagt der Stadtchef.

Wichtig ist, dass die Patientinnen pünktlich zu den vereinbarten Terminen kommen, um Menschenansammlungen in Ordinationen zu vermeiden. "Und bitte beachten Sie, dass dieser Service NICHT für Routinebesuche gedacht ist, sondern nur der Versorgung von Notfall- und Akutpatienten dient", betont Walter.

Keinesfalls soll jemand mit Coronaverdacht in die Ordination kommen. In diesem Fall zu Hause bleiben und die Nummer 1450 rufen!