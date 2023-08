ORF-Tourbus Sommertour mit Halt in Aschbach

Aschbachs Pfarrer Georg Haumer ist ebenfalls Interviewpartner bei der ORF-Sommertour. Er spricht über die Glockenweihe der zwei neuen Glocken, die am 10. September mit Abt Petrus Pilsinger stattfindet. Foto: (c) privat, Hermann Dorninger

A m Dienstag, 8. August, von 13 bis 16 Uhr, macht der Radio-ORF-Niederösterreich-Sommerbus mit Moderator David Pearson im Zuge der ORF-Sommertour in Aschbach halt. Der ORF-Tourbus hält um 13 Uhr vor dem Freibad, bei Schlechtwetter vor der Mittelschule. Ein Bericht über die Pfadfinder Aschbach, über die Glockenweihe am 10. September und über die Molkerei ist am 8. August in „NÖ heute“ um 19.00 Uhr, auf ORF2 zu sehen.

Bei der Sommertour erkunden die Radio-NÖ-Reporterinnen und -Reporter die schönsten Ausflugsziele Niederösterreichs – zu Lande, zu Wasser und in luftiger Höhe. Im Sommertourbus sind auch Künstler und Künstlerinnen, Handwerker und Menschen zu Gast, die in den Sommertour-Gemeinden aktiv sind und erzählen, was bei ihnen los ist. Vorbei kommen lohnt sich in jedem Fall, auch für kühle Getränke ist bestens gesorgt! Bei der ORF-NÖ-Sommertour haben auch alle Aschbacher Vereine die Chance, sich zu präsentieren und vorzustellen. Um die Vereins-Auftritte besser koordinieren zu können, wird um kurze Voranmeldung am Gemeindeamt gebeten. Am 8. August können sich die Vereine einfach auch noch 15 Minuten vorher beim Moderator anmelden.